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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Чуйском тракте

Автомобилист ехал на большой скорости в дождь

14 сентября 2024, 13:18, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Красногорском Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 14 сентября около 3 утра на 426-м километре Чуйского тракта.

Предварительно установили, что 56-летний водитель Toyota Gaia ехал со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска и не выбрал безопасную скорость движения с учетом дождя.

В итоге автомобилист наехал на 48-летнего мужчину, который "находился на проезжей части без цели ее перехода". Пешеход был в темной одежде без светоотражателей. 

От травм он скончался до прибытия скорой.

ДТП Алтайский край

Комментарии 1

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Гость

14:09:02 14-09-2024

А какая скорость безопасная? А пешие всё правильно шёл?

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