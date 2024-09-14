Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Чуйском тракте
Автомобилист ехал на большой скорости в дождь
14 сентября 2024, 13:18, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Красногорском Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.
ДТП случилось 14 сентября около 3 утра на 426-м километре Чуйского тракта.
Предварительно установили, что 56-летний водитель Toyota Gaia ехал со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска и не выбрал безопасную скорость движения с учетом дождя.
В итоге автомобилист наехал на 48-летнего мужчину, который "находился на проезжей части без цели ее перехода". Пешеход был в темной одежде без светоотражателей.
От травм он скончался до прибытия скорой.
14:09:02 14-09-2024
А какая скорость безопасная? А пешие всё правильно шёл?