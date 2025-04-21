В Барнауле за 12 млн рублей продают скульптуру девушки в расслабленной позе

Это репродукция, а оригинальная скульптура хранится в Государственной Третьяковской галерее

21 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

В Барнауле за 12 млн рублей продают скульптуру / Фото: avito.ru

В Барнауле за 12 млн рублей продают 168-сантиметровую бронзовую скульптуру "Лето" Гавриила Шульца. Объявление появилось на сайте "Авито".

Аналогичная работа отливки 1970 года находится в Третьяковской галерее и опубликована в каталоге "Скульптура второй половины XX века".