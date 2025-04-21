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В Барнауле за 12 млн рублей продают скульптуру девушки в расслабленной позе

Это репродукция, а оригинальная скульптура хранится в Государственной Третьяковской галерее

21 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

В Барнауле за 12 млн рублей продают скульптуру / Фото: avito.ru

В Барнауле за 12 млн рублей продают 168-сантиметровую бронзовую скульптуру "Лето" Гавриила Шульца. Объявление появилось на сайте "Авито".

Аналогичная работа отливки 1970 года находится в Третьяковской галерее и опубликована в каталоге "Скульптура второй половины XX века".

"Эта скульптура была отлита на Мытищинском заводе художественного литья до 1983 года. Полировал и наносил патину ученик Шульца – Михаил Кульгачев. Есть фото до полировки (при покупке) – отливка соответствует фото из каталога Третьяковки", – говорится в объявлении.

Барнаул объявления

Комментарии 6

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Гость

14:40:32 21-04-2025

😁

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Гость

15:00:44 21-04-2025

а что она за такие деньги умеет?

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Гость

15:09:48 21-04-2025

Сейчас наверное за такие деньги можно купить девушку робота, со всякими расслабленными позами и другими приватными настройками...!?

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Гость

15:13:09 21-04-2025

Если бы из мрамора чистого белого сваяная бы была то стоила бы а так железо - не дороже ляма не стоит это

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медведь -шатун

15:28:53 21-04-2025

Тем более ее уже полировал кто-то ......

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Гость

17:56:03 21-04-2025

Беру! Мужика заказать ей можно? Или она одна умеет расслабляться?

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