В Барнауле за 12 млн рублей продают скульптуру девушки в расслабленной позе
Это репродукция, а оригинальная скульптура хранится в Государственной Третьяковской галерее
21 апреля 2025, 14:30, ИА Амител
В Барнауле за 12 млн рублей продают скульптуру / Фото: avito.ru
В Барнауле за 12 млн рублей продают 168-сантиметровую бронзовую скульптуру "Лето" Гавриила Шульца. Объявление появилось на сайте "Авито".
Аналогичная работа отливки 1970 года находится в Третьяковской галерее и опубликована в каталоге "Скульптура второй половины XX века".
"Эта скульптура была отлита на Мытищинском заводе художественного литья до 1983 года. Полировал и наносил патину ученик Шульца – Михаил Кульгачев. Есть фото до полировки (при покупке) – отливка соответствует фото из каталога Третьяковки", – говорится в объявлении.
14:40:32 21-04-2025
😁
15:00:44 21-04-2025
а что она за такие деньги умеет?
15:09:48 21-04-2025
Сейчас наверное за такие деньги можно купить девушку робота, со всякими расслабленными позами и другими приватными настройками...!?
15:13:09 21-04-2025
Если бы из мрамора чистого белого сваяная бы была то стоила бы а так железо - не дороже ляма не стоит это
15:28:53 21-04-2025
Тем более ее уже полировал кто-то ......
17:56:03 21-04-2025
Беру! Мужика заказать ей можно? Или она одна умеет расслабляться?