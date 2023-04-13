В Барнауле продают просторный, но довольно простенький коттедж

13 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Неяркий кирпичный коттедж, похожий на больницу или детский сад, продают на ул. Водопроводной, 4а, в Барнауле. Входная дверь в нём такая же, какие зачастую устанавливают в гаражах, – металлическая и двустворчатая. Кроме того, есть множество окон, некоторые из них похожи на гигантские глаза.

Дом стоит примерно 46 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 12,5 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане". Но возможен и его обмен… На недвижимость в Москве или Московской области.





























































В Барнауле за 12,5 млн коттедж-"больницу" меняют на недвижимость в Москве / Фото: "Циан"

Площадь коттеджа составляет 267,8 кв. м. В объявлении утверждают, что в нём два этажа. Хотя, судя по фото, – три. Дом находится на участке 10 соток. Уточняется, что построили его в 2008 году.

Интерьер в коттедже довольно простой. Полы выполнены в советском стиле: они дощатые и окрашены тёмно-рыжей краской. При этом в каждой комнате лежат пёстрые ковры.

Отопление в доме – "автономное газовое", подчёркивает продавец. Так что вдоль стен проходят трубы для отопления, слегка прикрытые многочисленными шторами. Последние, добавим, висят не только на окнах, но и в одном из дверных проёмов. И, да, эти шторки навевают ностальгию: такие же наверняка были у многих россиян в 1990-2000-х, с вензелями и нарисованной бахромой.

Кухонный гарнитур в коттедже, вероятно, самодельный. С жёлтыми покосившимися дверцами.

В доме есть веранда, а на самом участке – бревенчатая баня, сарай, вольер для собаки, гараж на несколько машин и погреб.