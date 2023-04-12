Дом, в котором голова кружится от количества разноцветных комнат, продают в Барнауле

12 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Жилфонд"

Огромный дом-радугу с разноцветными комнатами продают на ул. Кленовой в Барнауле. Он стоит примерно 131 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 30 млн рублей. Туалет в нём кроваво-красный, а стены в гостиной – ярко-синие, как в подъездах "хрущёвок". Такое объявление опубликовали на "Жилфонде".

Площадь дома составляет 227,8 кв. м, а находится он на участке 25 соток. Построен в 2011 году, отмечает продавец.





















































Дом-радугу продают в Барнауле за 30 млн рублей / Фото: "Жилфонд"

В доме есть спальня с интерьером в бирюзовых цветах, в дополнение к нему – зелёный санузел, а также красная спальня (вероятно, она дублирует стиль, в котором оформлен "кровавый" туалет) и ещё множество пёстрых комнат.

В объявлении утверждают, что дом подходит для арендного бизнеса.

Не уточняется, сколько здесь комнат, но кроватей, судя по фото, больше трёх. В общем, это буквально дом спален.

Кроме того, имеются баня с множеством одинаковых ковриков, бассейн и гараж на два автомобиля.