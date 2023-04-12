Дом-радугу со стенами как в подъезде продают за 30 млн рублей в Барнауле
Дом, в котором голова кружится от количества разноцветных комнат, продают в Барнауле
12 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Огромный дом-радугу с разноцветными комнатами продают на ул. Кленовой в Барнауле. Он стоит примерно 131 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 30 млн рублей. Туалет в нём кроваво-красный, а стены в гостиной – ярко-синие, как в подъездах "хрущёвок". Такое объявление опубликовали на "Жилфонде".
Площадь дома составляет 227,8 кв. м, а находится он на участке 25 соток. Построен в 2011 году, отмечает продавец.
В доме есть спальня с интерьером в бирюзовых цветах, в дополнение к нему – зелёный санузел, а также красная спальня (вероятно, она дублирует стиль, в котором оформлен "кровавый" туалет) и ещё множество пёстрых комнат.
В объявлении утверждают, что дом подходит для арендного бизнеса.
Не уточняется, сколько здесь комнат, но кроватей, судя по фото, больше трёх. В общем, это буквально дом спален.
Кроме того, имеются баня с множеством одинаковых ковриков, бассейн и гараж на два автомобиля.
07:13:29 12-04-2023
ЛГБТшники съезжают ?
09:12:23 12-04-2023
Жить в нем точно не сможешь. Кукукнешься.
09:13:10 12-04-2023
Мой кошмар, жить в таких цветах.