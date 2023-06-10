НОВОСТИАлтай

В Барнауле за 15 миллионов продают дом, где каждая стена в своем стиле

Барнаульцам предлагают купить квартиру, где в каждой комнате свой интерьер

10 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Циан"
Фото: "Циан"

В барнаульском посёлке Авиатор продают просторный коттедж площадью 250 "жилых квадратов", он находится на ул. 2-й Малиновой. Стоимость дома составляет 79 тыс. рублей за кв. м, а всего – 15,5 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

В доме два этажа. Продавец отмечает, что на первом из них расположены кухня, зал, ванная комната с джакузи и коридор, а на втором – четыре спальни и санузел.

Каждая комната здесь оформлена в своем стиле, стены в большинстве из них оклеены несколькими видами обоев – с вензелями, изображением печатных машинок, принтом "карта мира" и т.д. Также в доме довольно много облицовочного камня и имитации кирпича.

В интерьере одного из санузлов и гостиной использованы исключительно темные цвета – в частности, богемно-черный и мрачно-коричневый.

Есть бассейн, два гаража, баня и терраса с барбекю. К дому подведены все коммуникации, имеются все удобства: водоснабжение, газ и электричество.

Площадь участка, где продают коттедж, составляет десять соток.

Время езды от дома, который предлагают приобрести барнаульцам, до Павловского тракта – примерно пять минут, уточняют в объявлении.

Фото:

В Барнауле за 6 млн продают квартиру, в которой вместо люстры — свечной фитиль

Квартиру с романтическим интерьером и слегка "давящим" освещением предлагают купить барнаульцам
НОВОСТИАлтай
недвижимость

Комментарии 5

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гость

10:31:01 10-06-2023

И вода из крана грязная в придачу.

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Гость

11:39:35 10-06-2023

10 соток за 15 млн? За эти деньги от 25 соток

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Гость

12:58:57 10-06-2023

Да тут ремонта на половину этой суммы, мебель дорогая, отделочные материалы тоже дорогие, делали с дизайнером, все помещения выполнены в разных стилях, это конечно на любителя, дёшево продают, я за 76 тыс. квадрат продала убитую комнату. Красиво, мне понравилось, особенно кухня - столовая в бежевых тонах.

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Лея

16:50:47 11-06-2023

очень часто имеющие деньги совсем не имеют мозгов. УЖАСНЫЙ дизайн, тяжелейшая атмосфера, безвкусица, радиация замерялась? мрамор кругом...все вычурное как в цирке у клоуна, непропорциональные соотношения объектов и размера помещений.... адский дурдом(((

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Гость

15:42:26 12-06-2023

Отсутствие вкуса или шизофрения?

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