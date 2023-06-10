В Барнауле за 15 миллионов продают дом, где каждая стена в своем стиле

Барнаульцам предлагают купить квартиру, где в каждой комнате свой интерьер

10 июня 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "Циан"

В барнаульском посёлке Авиатор продают просторный коттедж площадью 250 "жилых квадратов", он находится на ул. 2-й Малиновой. Стоимость дома составляет 79 тыс. рублей за кв. м, а всего – 15,5 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

В доме два этажа. Продавец отмечает, что на первом из них расположены кухня, зал, ванная комната с джакузи и коридор, а на втором – четыре спальни и санузел.

































































Фото: "Циан"

Каждая комната здесь оформлена в своем стиле, стены в большинстве из них оклеены несколькими видами обоев – с вензелями, изображением печатных машинок, принтом "карта мира" и т.д. Также в доме довольно много облицовочного камня и имитации кирпича.

В интерьере одного из санузлов и гостиной использованы исключительно темные цвета – в частности, богемно-черный и мрачно-коричневый.

Есть бассейн, два гаража, баня и терраса с барбекю. К дому подведены все коммуникации, имеются все удобства: водоснабжение, газ и электричество.

Площадь участка, где продают коттедж, составляет десять соток.

Время езды от дома, который предлагают приобрести барнаульцам, до Павловского тракта – примерно пять минут, уточняют в объявлении.