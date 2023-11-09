Каждое третье преступление – дача взятки. Как в Алтайском крае борются с коррупцией

Коррупция не только приносит потери бюджету, но и препятствует развитию экономики

09 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Взятка / Фото: Freepik / wirestock

Как в Алтайском крае борются с коррупцией, какие экономические преступления совершаются чаще и появились ли новые криминальные схемы, amic.ru рассказал начальник УЭБиПК ГУ, полковник полиции Виталий Полтарыхин.

Какие преступления выявляют чаще всего

– Виталий Анатольевич, на что в первую очередь ориентированы сотрудники вашего подразделения в работе по борьбе с коррупцией?

– Название нашего подразделения говорит само за себя: мы стоим на страже экономической безопасности в регионе и принимаем комплекс мер по противодействию коррупции.

Сотрудники, в первую очередь, ориентированы на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, а также преступлений, направленных на нецелевое использование и хищение денежных средств, выделенных из бюджета государства на развитие приоритетных отраслей экономики Алтайского края.

Кроме того, мы осуществляем взаимодействие с органами предварительного следствия с целью своевременного направления уголовных дел в суд и привлечения виновных к уголовной ответственности.

– Каковы результаты работы в сфере борьбы с коррупцией за десять месяцев 2023 года?

– Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции края за десять месяцев текущего года задокументировано 178 преступлений коррупционной направленности.

Коррупционные составы самые сложные. Необходимо отметить, что каждое четвертое преступление – это факты получения незаконного денежного вознаграждения (статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Получение взятки" – 48), каждое третье – это преступления, предусмотренные статьей 291 УК РФ "Дача взятки".

Выявлено 14 преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ "Коммерческий подкуп".

На протяжении последних лет на территории края наблюдается рост хищений денежных средств должностными лицами различных организаций. Такие преступления не только приносят потери бюджету, но и являются серьезным препятствием в развитии экономики. Форм хищений множество.

В текущем году за совершение коррупционных преступлений привлечены к уголовной ответственности руководители государственных и муниципальных предприятий, руководители и представители коммерческих организаций, должностные лица учреждений сферы образования, здравоохранения и иных сфер экономической деятельности, а также государственные и муниципальные служащие.

Всего за рассматриваемый период за совершение коррупционных преступлений привлечено к уголовной ответственности 132 лица.

Где коррупции больше

– Какие сферы на сегодняшний день являются наиболее подверженными коррупционным проявлениям?

– Наиболее подверженными коррупционным проявлениям в настоящее время являются сфера госзакупок, деятельность органов власти и управления, надзорных органов, сферы строительства, потребительского рынка, здравоохранения и АПК. Кроме того, нередко коррупция выявляется в сфере транспорта и ЖКХ.

– В наш динамичный век ничего не стоит на месте, в том числе характер и особенности преступлений. Появились ли новые коррупционные схемы?

– Основные коррупционные схемы остаются неизменными, однако с развитием информационных технологий меняются инструменты и способы совершения преступлений. В частности, используется, например, удаленный доступ, иные способы передачи денежных средств, меняется предмет взятки.

При этом для успешной организации и эффективного проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий мы постоянно повышаем уровень профессионализма наших сотрудников и совершенствуем формы и методы оперативной деятельности.

Наибольшее количество совершенных коррупционных преступлений связано с освоением и хищением бюджетных денег. Так, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции края принимаются меры, направленные на выявление фактов аффилированности должностных лиц органов власти и местного самоуправления с субъектами предпринимательской деятельности.

В чем профилактика коррупции

– Какими методами вы боретесь с преступлениями в данной сфере? Что включает в себя профилактика таких преступлений?

– Задача в борьбе с коррупцией одна – свести уровень коррупции к минимальному, устранить все факторы, которые делают ее существование возможным. Методы работы сотрудников полиции установлены законодательством Российской Федерации. Нами проводится комплекс мер, направленных на своевременное предупреждение, обнаружение, пресечение коррупционных правонарушений.

Очень эффективна просветительская работа – это повышение уровня правовой грамотности населения, информационного обеспечения и уровня ответственности граждан. Необходимо понимать, что некоторые коррупционные преступления сопоставимы по тяжести с такими общественно опасными деяниями, как, например, убийства, и за них предусмотрены серьезные меры наказаний.

В профилактической работе широко используется информационно-пропагандистская практика.

Примеры выявления, пресечения и раскрытия резонансных преступлений коррупционной направленности регулярно размещаются в разделе "Новости" на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю, который является одним из основных источников информации о деятельности правоохранительных органов Алтайского края для журналистов и информационных агентств. На официальном сайте Главного управления создан специализированный раздел "Противодействие коррупции", в котором опубликованы рекомендации о порядке действий граждан при столкновении с фактами коррупции, контактные телефоны, почтовые и электронные адреса для направления в ОВД информации о фактах коррупции.

Самые резонансные коррупционные преступления, в том числе профилактическая работа в сфере пропаганды антикоррупционного поведения среди жителей региона и рекомендации гражданам, обсуждаются в ходе интервью, таких как сегодня.

При этом каждый гражданин может оказать нам помощь, незамедлительно сообщив о коррупционных фактах, которые связаны с незаконным вознаграждением чиновников, получением ими услуг имущественного характера, а также иных выгод с использованием служебного положения.

– Куда граждане могут сообщить о противоправных действиях в экономической сфере?

– При появлении у граждан информации о совершении любых коррупционных преступлений необходимо обращаться в ближайшее подразделение органов внутренних дел. Сделать это можно как в ходе личного визита, так и дистанционно – через официальные интернет-сайты МВД России. Сегодня в ведомствах активно используются современные технологии, и это направление постоянно развивается.

Также граждане могут обращаться в дежурную часть территориального органа внутренних дел края. В большей части из них есть сотрудники, отвечающие за противодействие преступлениям экономической и коррупционной направленности, специализирующиеся на выявлении коррупционных преступлений.

Кроме того, для жителей Алтайского края работает круглосуточный телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю, его номер 63-03-15.