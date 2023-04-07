В Барнауле за 5 млн продают квартиру-"джунгли", где зелёный даже унитаз
В Барнауле продают квартиру, где можно найти 50 оттенков зелёного
07 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Квартиры бывают разные: как поётся в песне, "жёлтые, белые, красные". А в Барнауле на ул. 65 лет Победы продают "двушку" с игривым зелёным интерьером. Она находится в довольно молодом ЖК "Дружный", в 15-этажном доме 2017 года постройки. Её стоимость – примерно 126 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 5,9 млн рублей. Такое объявление появилось на сайте "Жилфонда".
Вся квартира – в разных оттенках зелёного. Глядя на неё, невольно начинаешь игру "Найди вещи одинаковых цветов". Диван, колоритный унитаз и раковина здесь "изумрудные". Межкомнатные двери и шкафы – тёмно-зелёные, а кресла – малахитовые. И особенно выделяется сочный кухонный гарнитур: его яркий цвет – такой же, как у Майка Вазовски из мультфильма "Корпорация монстров".
Площадь "двушки" составляет 46,5 кв. м. Из незелёных вещей в ней, пожалуй, есть только несколько шкафов, плита, стиральная машина и… двуспальная кровать "под старину": с шикарными вензелями и страстной леопардовой простынёй.
В объявлении говорится, что мебель достанется новым владельцам.
Санузел в квартире совмещённый, в нём лежит забавный коврик с цветочным принтом. А если присмотреться, то можно найти и бабочек.
Есть балкон. "Окна выходят на улицу", – убедительно утверждает продавец. И правда, на фото видно, что вид из них открывается на дорогу, машины и дома. Не обманывают!
Перекрытия в ЖК железобетонные, добавляют в объявлении.
Установлено видеонаблюдение, работает охрана. Во дворе оборудованы детские площадки.
В районе, где предлагают "двушку", развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, ТЦ "Лента" и остановки общественного транспорта.
07:42:42 07-04-2023
Эту квартиру нужно продавать, как требующую капремонта, а весь имеющийся "дизайн" демонтировать, вывезти в поле и сжечь. А пепел закопать как ядерные отходы.
08:02:43 07-04-2023
Сжечь! Не дожидаясь перитонита!
08:20:32 07-04-2023
а простыня в стоимость входит?
08:47:00 07-04-2023
Все оттенки зелёного в одной квартире, покупали что нравится, не заморачиваясь на сочетании.
08:55:29 07-04-2023
Кто-то реально выбирает недвигу по её ремонту? Всегда смотрят на местоположение, этаж и стены. А ремонт, каким бы вычурным и "дизайнерским" он ни был - это максимум года на 2. Потом всё надо делать заново. К тому же обычно всеми этими "дизайнерскими ремонтами" прикрывают какие-то существенные и неустранимые недостатки недвиги.
09:33:23 07-04-2023
Вопрос (08:55:29 07-04-2023) Кто-то реально выбирает недвигу по её ремонту? Всегда смотр... Вы хоть знаете цену ремонта, чтобы делать его каждые два года, надо быть как минимум миллиардером. Конечно ремонт важен при покупке, так как стоимость его начинается от 500 тыс.,и либо я покупаю убитую квартиру дешевле на эти поллимона или беру уже с ремонтом и не вкладываю больше деньги. Ремонт учитывается при покупке квартиры и хватает современного ремонта не на два года, а на много дольше.
09:16:27 07-04-2023
где она двушка? от того что вы отгородили кровать она двушкой не стала
09:32:37 07-04-2023
Гость (09:16:27 07-04-2023) где она двушка? от того что вы отгородили кровать она двушко... Ты чо!!! На кухне стоит даван-можно считать даже трёшкой!!! А если ещё лоджию задействовать?....!
10:23:04 07-04-2023
Гость (09:32:37 07-04-2023) Ты чо!!! На кухне стоит даван-можно считать даже трёшкой!!! ... а в прихожей тоже диван - четырешка!
10:15:57 07-04-2023
Гость (09:16:27 07-04-2023) где она двушка? от того что вы отгородили кровать она двушко... Двушка - означает две комнаты, вот вам спальня и кухня)) А вообще-то там еще коридор есть с креслом и ванна с прихожей. Итого 5-комнатная получается. Да и лоджия большая.