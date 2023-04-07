В Барнауле продают квартиру, где можно найти 50 оттенков зелёного

07 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Жилфонд"

Квартиры бывают разные: как поётся в песне, "жёлтые, белые, красные". А в Барнауле на ул. 65 лет Победы продают "двушку" с игривым зелёным интерьером. Она находится в довольно молодом ЖК "Дружный", в 15-этажном доме 2017 года постройки. Её стоимость – примерно 126 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 5,9 млн рублей. Такое объявление появилось на сайте "Жилфонда".

Вся квартира – в разных оттенках зелёного. Глядя на неё, невольно начинаешь игру "Найди вещи одинаковых цветов". Диван, колоритный унитаз и раковина здесь "изумрудные". Межкомнатные двери и шкафы – тёмно-зелёные, а кресла – малахитовые. И особенно выделяется сочный кухонный гарнитур: его яркий цвет – такой же, как у Майка Вазовски из мультфильма "Корпорация монстров".

















































Очень зелёную квартиру продают за 5,9 млн рублей в Барнауле / Фото: "Жилфонд"

Площадь "двушки" составляет 46,5 кв. м. Из незелёных вещей в ней, пожалуй, есть только несколько шкафов, плита, стиральная машина и… двуспальная кровать "под старину": с шикарными вензелями и страстной леопардовой простынёй.

В объявлении говорится, что мебель достанется новым владельцам.

Санузел в квартире совмещённый, в нём лежит забавный коврик с цветочным принтом. А если присмотреться, то можно найти и бабочек.

Есть балкон. "Окна выходят на улицу", – убедительно утверждает продавец. И правда, на фото видно, что вид из них открывается на дорогу, машины и дома. Не обманывают!

Перекрытия в ЖК железобетонные, добавляют в объявлении.

Установлено видеонаблюдение, работает охрана. Во дворе оборудованы детские площадки.

В районе, где предлагают "двушку", развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, ТЦ "Лента" и остановки общественного транспорта.