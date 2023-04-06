Комнату, полную неожиданных контрастов, продают в Барнауле

06 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

В Барнауле на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 68, за 900 тыс. рублей продают антуражную комнату, в которой можно найти всё что угодно (и мы почти не преувеличиваем).

Кроме бытовой техники и кровати, в ней есть множество статуэток, плакатов и наклеек. А особенно запоминающиеся здесь кошки, и одна из них – великан… Что это значит и как такое может быть – подробнее читайте на amic.ru.

Площадь комнаты – 9,8 "жилых квадратов". Она расположена в секции на пять хозяев на последнем этаже кирпичной пятиэтажки. Такое объявление появилось на "Авито".

В ней одна стена оклеена обоями "под кирпич", плакатами с Гарри Поттером и фотообоями с небоскрёбами.

































Колоритную комнату продают за 900 тыс. рублей в Барнауле / Фото "Авито"

Получается этакий коллаж, при виде которого одновременно вспоминаются цитаты из фильмов и песен: "Авада Кедавра… Она хотела бы жить на Манхэттене".

Да и другая стена – буквально произведение искусства. На ней изображена гигантская кошка. Она, судя по фото, больше среднестатистического человека: в положении лёжа её рост составляет примерно 2,5 метра. В общем, не животное, а баскетболист.

Дверь в комнату украшена многочисленными наклейками-бабочками.

На жилплощади умещаются статуэтка-кошка, корзинка с цветами, мягкая игрушка Ждун, несколько шкафов, холодильник и микроволновка, компьютерный стол и множество других вещей.

Продавец добавляет, что есть и зона для установки стиральной машины.

Санузел раздельный. Индивидуальный он или его приходится делить с другими жильцами квартиры, не уточняют.

В районе, где предлагают комнату, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, торговые центры, аптеки, школы, детские сады и автобусные остановки. Кроме того, рядом парк.