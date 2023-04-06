Мини-комнату для любителей кошек и Гарри Поттера продают за 900 тысяч в Барнауле
Комнату, полную неожиданных контрастов, продают в Барнауле
06 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В Барнауле на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 68, за 900 тыс. рублей продают антуражную комнату, в которой можно найти всё что угодно (и мы почти не преувеличиваем).
Кроме бытовой техники и кровати, в ней есть множество статуэток, плакатов и наклеек. А особенно запоминающиеся здесь кошки, и одна из них – великан… Что это значит и как такое может быть – подробнее читайте на amic.ru.
Площадь комнаты – 9,8 "жилых квадратов". Она расположена в секции на пять хозяев на последнем этаже кирпичной пятиэтажки. Такое объявление появилось на "Авито".
В ней одна стена оклеена обоями "под кирпич", плакатами с Гарри Поттером и фотообоями с небоскрёбами.
Получается этакий коллаж, при виде которого одновременно вспоминаются цитаты из фильмов и песен: "Авада Кедавра… Она хотела бы жить на Манхэттене".
Да и другая стена – буквально произведение искусства. На ней изображена гигантская кошка. Она, судя по фото, больше среднестатистического человека: в положении лёжа её рост составляет примерно 2,5 метра. В общем, не животное, а баскетболист.
Дверь в комнату украшена многочисленными наклейками-бабочками.
На жилплощади умещаются статуэтка-кошка, корзинка с цветами, мягкая игрушка Ждун, несколько шкафов, холодильник и микроволновка, компьютерный стол и множество других вещей.
Продавец добавляет, что есть и зона для установки стиральной машины.
Санузел раздельный. Индивидуальный он или его приходится делить с другими жильцами квартиры, не уточняют.
В районе, где предлагают комнату, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, торговые центры, аптеки, школы, детские сады и автобусные остановки. Кроме того, рядом парк.
09:37:32 06-04-2023
9,8 без санузла и душа, за 900 тыс. , это очень дорого.
09:42:18 06-04-2023
лютый трэш....
10:19:53 06-04-2023
Конура!
10:22:41 06-04-2023
восхитительная безвкусица
11:51:17 06-04-2023
оо! там прекрасно все: обои, и шторочки, Эйфелева башня в окружении чешуекрылых и леопардовый пледик и, конечно, розовый котик на стене.. пс. прям интересно, во что одевается хозяйка. во все лучшее сразу, наверное.