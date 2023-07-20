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В Барнауле за 6 млн рублей продают популярную кофейню в центре города

Владелец обещает передать покупателю "все тонкости бизнеса в общепите"

20 июля 2023, 16:05, ИА Амител

В Барнауле продают за 6 млн рублей кофейню Cosmo Coffe, расположенную на проспекте Ленина, 58. Объявление появилось на сайте "Авито".

"Продается готовый бизнес. Популярная кофейня в центре города, не требует вложений. Продается под ключ: мебель, техника, укомплектованный штат, все контакты поставщиков, техкарты разработанного меню", – говорится в объявлении.

Владелец также обещает передать покупателю "все знания и все тонкости бизнеса в общепите".

Барнаул объявления недвижимость

Комментарии 10

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Евгения

16:16:24 20-07-2023

хороший бизнес не продают

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Андрей

16:26:52 20-07-2023

Она пустая постоянно.

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Гость

16:39:23 20-07-2023

Андрей (16:26:52 20-07-2023) Она пустая постоянно. ... Поэтому и продают.

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Гость

16:45:56 20-07-2023

ахахахахахах

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Гость

21:30:36 20-07-2023

Продают вместе с крепостными..

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Элен без ребят

07:18:08 21-07-2023

мебель, техкарты, штат... а 6 млн за невкусный кофе, неподъемную арендную плату и пустой зал?

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Эксперт

14:23:43 21-07-2023

6 млн - это плюс-минус цена квадратных метров в этом месте. Т.е., по факту продается недвижимость. А про бизнес - это замануха. Насчет того, что кафе пустует - оно не пустует, там вечерами всегда народ, но ажиотажа нет, это да.

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Гость

14:44:08 21-07-2023

Эксперт (14:23:43 21-07-2023) 6 млн - это плюс-минус цена квадратных метров в этом месте. ... Недвижимость в аренде

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Эксперт

15:51:49 21-07-2023

Гость (14:44:08 21-07-2023) Недвижимость в аренде... Ну тогда вообще не очень понятна ценность этого предложения.

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Гость

16:07:01 21-07-2023

Эксперт (15:51:49 21-07-2023) Ну тогда вообще не очень понятна ценность этого предложения.... Что не понятно то? "мебель, техника, укомплектованный штат, все контакты поставщиков, техкарты разработанного меню". Вы представляете сколько стоит профессиональная кофе-машина? А оснастка кухни?

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