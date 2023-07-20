В Барнауле за 6 млн рублей продают популярную кофейню в центре города
Владелец обещает передать покупателю "все тонкости бизнеса в общепите"
20 июля 2023, 16:05, ИА Амител
Cosmo Coffe / Фото: avito.ru
В Барнауле продают за 6 млн рублей кофейню Cosmo Coffe, расположенную на проспекте Ленина, 58. Объявление появилось на сайте "Авито".
"Продается готовый бизнес. Популярная кофейня в центре города, не требует вложений. Продается под ключ: мебель, техника, укомплектованный штат, все контакты поставщиков, техкарты разработанного меню", – говорится в объявлении.
Владелец также обещает передать покупателю "все знания и все тонкости бизнеса в общепите".
16:16:24 20-07-2023
хороший бизнес не продают
16:26:52 20-07-2023
Она пустая постоянно.
16:39:23 20-07-2023
Андрей (16:26:52 20-07-2023) Она пустая постоянно. ... Поэтому и продают.
16:45:56 20-07-2023
ахахахахахах
21:30:36 20-07-2023
Продают вместе с крепостными..
07:18:08 21-07-2023
мебель, техкарты, штат... а 6 млн за невкусный кофе, неподъемную арендную плату и пустой зал?
14:23:43 21-07-2023
6 млн - это плюс-минус цена квадратных метров в этом месте. Т.е., по факту продается недвижимость. А про бизнес - это замануха. Насчет того, что кафе пустует - оно не пустует, там вечерами всегда народ, но ажиотажа нет, это да.
14:44:08 21-07-2023
Эксперт (14:23:43 21-07-2023) 6 млн - это плюс-минус цена квадратных метров в этом месте. ... Недвижимость в аренде
15:51:49 21-07-2023
Гость (14:44:08 21-07-2023) Недвижимость в аренде... Ну тогда вообще не очень понятна ценность этого предложения.
16:07:01 21-07-2023
Эксперт (15:51:49 21-07-2023) Ну тогда вообще не очень понятна ценность этого предложения.... Что не понятно то? "мебель, техника, укомплектованный штат, все контакты поставщиков, техкарты разработанного меню". Вы представляете сколько стоит профессиональная кофе-машина? А оснастка кухни?