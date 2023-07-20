В Барнауле за 6 млн рублей продают популярную кофейню в центре города

Владелец обещает передать покупателю "все тонкости бизнеса в общепите"

20 июля 2023, 16:05, ИА Амител

















Cosmo Coffe / Фото: avito.ru

В Барнауле продают за 6 млн рублей кофейню Cosmo Coffe, расположенную на проспекте Ленина, 58. Объявление появилось на сайте "Авито".

"Продается готовый бизнес. Популярная кофейня в центре города, не требует вложений. Продается под ключ: мебель, техника, укомплектованный штат, все контакты поставщиков, техкарты разработанного меню", – говорится в объявлении.

Владелец также обещает передать покупателю "все знания и все тонкости бизнеса в общепите".