Масштабный логистический центр для автомобилистов построят на въезде в Барнаул
Проект представили 1 августа на заседании градсовета
05 августа 2024, 14:48, ИА Амител
Большой логистический центр для хранения автомобилей, бытового обслуживания и ремонта автомобилей построят в Барнауле на Павловском тракте. Проект представили 1 августа на заседании градсовета.
Каким будет логистический центр?
За разработку отвечала мастерская Владимира Золотова. Комплекс разместят на нескольких участках и будет состоять из пяти небольших блоков. Они будут "спрятаны" за красной линией Павловского тракта: позади нескольких автомобильных салонов. Таким образом, автомобилисты не увидят логистический центр, когда будут ехать по Павловскому тракту. Каким будет его предназначение – пока неизвестно.
По словам Владимира Золотова, в боксах будут хранить автомобили. Также здесь будут находиться магазины и объекты дорожного сервиса. Чуть дальше – сервисные центры, магазины, объекты для дорожного отдыха и торговые центры.
На территории запланировано несколько автостоянок от 38 до 76 машино-мест.
Что сказали о проекте члены градсовета?
Особо не обращали внимания на архитектуру, поскольку боксы не будет видно с красной линии. Впрочем, эксперты порекомендовали застройщику сделать фасады более привлекательными и попытаться использовать немного более "дорогие" материалы. В итоге проект одобрили.
15:00:23 05-08-2024
Убрали бы тонары, с щебнем с бийской трассы и с улиц Барнаула. По трассе приармянятся к друг дружке и попробуй их обогнать. И в Барнауле дороги разбивают своим перегрузом.
15:37:11 05-08-2024
А что, у автомобилистов Барнауле есть потребность где-то хранить свои автомобили? И делать это на самом отшибе? ;-)
19:13:47 05-08-2024
Лучше бы сделали хаб за городом, чтобы не допускать большегрузные авто в город. Пусть перегружаются там, меньше пробок будет - дороги и так не справляются.
08:50:23 06-08-2024
Фуры по ленинскому ездят, никто их не ловит.
22:52:14 06-08-2024
Масштабный логистический центр..., если правильно понимать, то это скопление в одном месте грузовых машин., и все это в границах города, жилого сектора. Вопрос - зачем????? - так делать. Ведь это же можно вынести немного дальше, за границы "жилой" зоны. Хотя это видимо задача из области фантастики.