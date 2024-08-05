Масштабный логистический центр для автомобилистов построят на въезде в Барнаул

Проект представили 1 августа на заседании градсовета

05 августа 2024, 14:48, ИА Амител

Проект логистического центра для автомобилей в Барнауле

Большой логистический центр для хранения автомобилей, бытового обслуживания и ремонта автомобилей построят в Барнауле на Павловском тракте. Проект представили 1 августа на заседании градсовета.

Каким будет логистический центр?

За разработку отвечала мастерская Владимира Золотова. Комплекс разместят на нескольких участках и будет состоять из пяти небольших блоков. Они будут "спрятаны" за красной линией Павловского тракта: позади нескольких автомобильных салонов. Таким образом, автомобилисты не увидят логистический центр, когда будут ехать по Павловскому тракту. Каким будет его предназначение – пока неизвестно.

По словам Владимира Золотова, в боксах будут хранить автомобили. Также здесь будут находиться магазины и объекты дорожного сервиса. Чуть дальше – сервисные центры, магазины, объекты для дорожного отдыха и торговые центры.

На территории запланировано несколько автостоянок от 38 до 76 машино-мест.

Что сказали о проекте члены градсовета?

Особо не обращали внимания на архитектуру, поскольку боксы не будет видно с красной линии. Впрочем, эксперты порекомендовали застройщику сделать фасады более привлекательными и попытаться использовать немного более "дорогие" материалы. В итоге проект одобрили.