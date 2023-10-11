Благоустройство парка начнется уже в 2024 году

11 октября 2023, 11:45, ИА Амител

Предварительный проект парка имени Ленина в Барнауле / Фото: barnaul.org

Предварительный эскизный проект благоустройства парка имени Ленина в Барнауле обсудили на совещании в мэрии 10 октября. Оно должно начаться весной 2024 года, работы могут продлиться три года. Об этом сообщает портал барнаульской мэрии.

Каким планируют сделать парк?

Предварительный эскизный проект благоустройства парка разработал архитектор Артем Малыгин. Он пояснил, что в основе концепции – парк спокойного отдыха на природе.

В парке предлагается сделать зеленый луг, арт-объекты, детские площадки, зоны настольных игр и воркаута, амфитеатр, буккроссинг, велодорожки, физкультурные и универсальные спортивные площадки, а также для волейбола и настольного тенниса, центральную площадь с фонтаном и елкой, дендрологический и яблоневый сад. Планируется, что в парке установят навесы, беседки, скамейки, туалетный модуль и оборудуют территорию для выгула собак.

Парк будет разделен на восемь зон. А именно:

зона тихого прогулочного отдыха с геопластикой, играми в бадминтон, отдыхом на шезлонгах и арт-объектами;

зона тихого отдыха в дендрологическом саду с арт-объектами и фотозонами;

зона детских площадок с тематической функцией;

спортивно-оздоровительная зона, включая физкультурные площадки и велодорожку;

культурно-просветительская зона с амфитеатром, коворкингом, местом для настольных игр и буккроссинга;

зона тихого отдыха с местом для встреч, с творческими площадками, настольными играми и качелями;

зона центральной площади с фонтаном и елкой (для проведения праздничных мероприятий);

зона тихого отдыха в яблоневом саду.

















Предварительный эскизный проект парка имени Ленина в Барнауле / Фото: barnaul.org

Сколько лет займет благоустройство?

Разработчики проекта предлагают разделить благоустройство парка на три этапа. Первый включит создание сети пешеходных дорожек и центральных площадок для досуга и отдыха жителей, а также устройство освещения.

Когда начнется благоустройство парка?

Благоустройство парка имени Ленина в Барнауле начнется весной 2024 года. Парк выбрали жители города в ходе голосования по нацпроекту "Жилье и городская среда". Территорию поддержали более 11 тысяч человек.

Сколько стоит проект?

Барнаульская мэрия направила на разработку проектов благоустройства парков "Юбилейный" и имени Ленина в общем 4,1 млн рублей. До 7 ноября 2023 года компания-победитель должна будет разработать полноценную проектно-сметную документацию на работы, а с 8 ноября по 18 января – проверить достоверность определения сметной стоимости и предоставить все документы на электронном и бумажном носителях.