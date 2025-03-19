В Барнауле за три года сократилось число первоклассников
Количество первоклашек, поступающих в школы краевой столицы, упало на 10%
19 марта 2025, 17:45, ИА Амител
В Барнауле с 2022 по 2025 год число детей, поступающих в первые классы, снизилось более чем на тысячу – около 10%. Как сообщает "Банкфакс", об этом заявил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.
По его словам, за последние несколько лет в барнаульских школах "наблюдается небольшое снижение числа первоклассников". Так, в 2022-2023 учебном году в первый класс пошли 10 309 детей, в 2023-2024 – 10 043, в 2024-2025 – 9145.
Несмотря на общий спад, в некоторых школах, особенно в новых микрорайонах, количество первоклассников "незначительно превышено".
"Проблема решается путем строительства новых школ и пристроек, подвоза учащихся. Комитет по образованию работает в данном направлении", – указал Муль.
Председатель комитета также отметил, что образовательные учреждения Барнаула полностью обеспечены педагогическими кадрами. В будущем планируется создать около десяти тысяч мест для первоклашек.
Напомним, за последний год население Алтайского края сократилось более чем на 16 тысяч жителей. В городах проживает свыше 1,23 млн человек, в сельской местности – более 866 тысяч.
19:03:44 19-03-2025
2 млн человек в Алтайском крае это очень мало.
22:32:53 19-03-2025
Чуркистанцев меньше стало, вот и весь секрет!)
07:25:02 20-03-2025
Иван (22:32:53 19-03-2025) Чуркистанцев меньше стало, вот и весь секрет!)... Если бы не приезжие, отовсюду, нас было бы около миллиона. Но к этому всё идёт. Быстро идёт.
08:04:55 20-03-2025
Вы серьезно?
Посмотрите официальную страницу Лицея №52, новый корпус №2, 8 классов по 34 человека. Это, по-вашему, снизилось?
Школ не хватает, они говорят про снижение.
09:53:40 20-03-2025
Нарожают, вот деньгами заваливают,начиная с беременности.