В Барнауле заасфальтировали улицу Огородную

Обновили почти 200 метров дороги

14 июля 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле заасфальтировали участок улицы Огородной, сообщили в мэрии.

Работы проходили от дома № 31 до улицы Советской Армии. Длина нового покрытия составила 194 метра, а площадь – 1122 "квадрата".

Всего в этом году планируют обновить более 6,5 тысячи квадратных метров дорог частного сектора в Железнодорожном районе.

На очереди – улица Путейская (от дома № 37 до улицы Юрина). Также работы ведутся в переулке Гетмановском и на улице Рощинской.