В Барнауле заасфальтировали уже около 35 тысяч квадратных метров дорог
В мэрии рассказали, на каких участках начнут чинить дорожное полотно на этой неделе
10 июля 2023, 16:25, ИА Амител
В Барнауле в рамках текущего ремонта дорог заасфальтировали уже 35 тысяч квадратных метров локальных дорожных участков, сообщили в мэрии.
10 июля ремонт дорожного полотна идет на улице Солнечная Поляна от улицы Юрина до проспекта Космонавтов, а также чинят тротуар по четной стороне улицы Деповской, от улицы Союза Республик до проспекта Строителей.
Кроме того, дорожники чинят колодцы в районе здания № 65 по улице Интернациональной и ведут подготовку к ремонту подходов к пешеходным переходам в районе домов № 27 и № 40 по улице Геодезической.
На эту неделю также планируют начать ремонт дороги на улице Юрина от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна и тротуара на улице Советской Армии на участке от улицы Северо-Западной до проезда Авиационного. Еще устроят искусственную неровность вблизи пересечения улиц Максима Горького и Льва Толстого.
22:15:36 10-07-2023
1Км2=1 000 000 м2, то есть заасфальтировали 0.035Км2 ? Да есть чем гордится.