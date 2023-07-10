В Барнауле заасфальтировали уже около 35 тысяч квадратных метров дорог

В мэрии рассказали, на каких участках начнут чинить дорожное полотно на этой неделе

10 июля 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в рамках текущего ремонта дорог заасфальтировали уже 35 тысяч квадратных метров локальных дорожных участков, сообщили в мэрии.

10 июля ремонт дорожного полотна идет на улице Солнечная Поляна от улицы Юрина до проспекта Космонавтов, а также чинят тротуар по четной стороне улицы Деповской, от улицы Союза Республик до проспекта Строителей.

Кроме того, дорожники чинят колодцы в районе здания № 65 по улице Интернациональной и ведут подготовку к ремонту подходов к пешеходным переходам в районе домов № 27 и № 40 по улице Геодезической.

На эту неделю также планируют начать ремонт дороги на улице Юрина от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна и тротуара на улице Советской Армии на участке от улицы Северо-Западной до проезда Авиационного. Еще устроят искусственную неровность вблизи пересечения улиц Максима Горького и Льва Толстого.