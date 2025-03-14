"Цель — не дать времени подумать". С какими мошенниками чаще всего сталкиваются барнаульцы

Полковник полиции Петр Бандурин рассказал, как распознать мошенников и не потерять свои деньги

14 марта 2025, 10:40, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky

64 кражи и 121 факт мошенничества с банковскими картами официально произошли в январе 2025 года в Барнауле. В большинстве случаев люди "клюют" на удочку аферистов и передают им свои персональные данные. Также мошенники предлагают людям сомнительные инвестиции. Об этом и многом другом в подкасте с читателями на сайте "Вечерний Барнаул" рассказал полковник полиции, временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Барнаулу Петр Бандурин. Рассказываем, как распознать мошенников и что делать, если деньги уже потеряны.

Мошенничество под предлогом инвестирования

Один из новых видов мошенничества, когда неизвестные предлагают людям инвестировать деньги. В качестве аргумента они показывают лицензию, якобы позволяющую заниматься этой сферой деятельности. В результате граждане теряют деньги.

По словам Петра Бандурина, мошенничество в сфере финансовых услуг стало одной из самых распространенных угроз в интернете. Аферисты завлекают жертв "гарантированными доходами", "быстрыми и безопасными вложениями".

"Каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денежных средств, должна иметь лицензию. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ. Если вам предлагают открыть брокерский счет, главное – не торопиться. Зайдите на сайт брокера, изучите его, найдите компанию в реестре Центробанка. Ни в коем случае не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые вам присылают по электронной почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения надо игнорировать", – сообщил в подкасте Петр Бандурин.

Мошенники из "недвижимости"

Не менее распространенный тип мошенников, которые пытаются подделать документы, связанные с недвижимостью. По словам эксперта, поддельные договоры, подписи, паспорта, свидетельства и доверенности пока еще встречаются в сделках купли-продажи на современном рынке недвижимости.

Полицейский уверен: чтобы мошенники не смогли воспользоваться фальшивками, нужно знать, как выглядят реальные документы и где проверить их подлинность.

"Признаки, которые должны насторожить, – заниженная цена и желание побыстрее заключить договор и закрыть сделку за три-пять дней. Цель у преступников одна – не дать времени подумать. Они давят на то, что цена ниже рынка, предложение уйдет, а жертва якобы упускает свой шанс. Еще один опасный момент – нежелание продавца или арендодателя показывать квартиру по любым причинам. Мошенничества, связанные с арендой жилья, не редкость", – уверен Петр Бандурин.

Как проверить, что вам звонит мошенник?

В эфире подкаста обсудили, как не потерять деньги, доверившись мошенникам. Зачастую люди это делают, отвечая на телефонные звонки. При этом не всегда можно заподозрить афериста.

Петр Бандурин уверен, что перед вступлением в договорные отношения с любой фирмой необходимо проверить ее деятельность и убедиться, что компания не находится на стадии банкротства. На сайте налоговой (МИФНС) можно скачать выписку из единого государственного реестра юридических лиц и посмотреть там официальную информацию о компании. На сайте Федеральной налоговой службы можно проверить директора и учредителей, то есть реально ли они осуществляют законные функции и соответствуют лицам, указанным в договоре.

Отвечая на вопрос, как повлиять на компанию, чтобы вернуть деньги, если человек столкнулся с подобным видом мошенничества, полковник полиции советует:

"Рекомендуем обратиться в полицию с заявлением по факту мошеннических действий. Сотрудники полиции будут разбираться, имел ли место факт мошенничества фирмы или же присвоения ваших денежных средств сотрудником".

Чаще всего в последнее время мошенничеству стали подвергаться учащиеся, студенты вузов и ссузов. Звонящие представляются сотрудниками Министерства образования и просят зарегистрироваться на сайте – якобы это необходимо для дальнейшего прохождения учебы.

"Отправляют ссылку, спрашивают персональные данные, просят назвать код, который приходит на мобильный телефон, после чего злоумышленники получают доступ к аккаунту на портале "Госуслуги". Как правило, мошенники оформляют кредиты без участия граждан и завладевают этими деньгами", – рассказали в полиции.