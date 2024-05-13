В Барнауле задержали 21-летнюю девушку, решившую порадовать себя наркотиками

Жительница Павловского района попалась сотрудникам ППС, после того как подняла закладку

13 мая 2024, 11:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Барнауле сотрудники ППС задержали 21-летнюю жительницу Павловского района со свертком наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

Вещество изъяли и передали на экспертизу – им оказался эфедрон массой 10,1 г.

Девушка призналась, что раньше не употребляла запрещенные вещества, но в один момент решила заказать их в интернете. По присланным координатам она пришла за закладкой и на обратном пути попалась полицейским.

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Ее отпустили под подписку о невыезде.