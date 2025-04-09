В Барнауле задержали мошенников, которые "очищали" проточную воду в квартирах пенсионеров

Аферисты похитили у барнаульцев порядка полумиллиона рублей

09 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле полицейские задержали основателя и пятерых участников организации, продававшей пенсионерам фильтры для воды по многократно завышенной цене, сообщили в региональном МВД.

Как выяснили правоохранители, 26-летний томич открыл в Барнауле филиал организации, специализирующейся на продаже и установке водоочистительных систем. В свою команду в качестве менеджеров он нанял местную жительницу, земляка и троих уроженцев Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

"Преследуя умысел на незаконное обогащение, сообщники при проведении поквартирного обхода представлялись работниками водоснабжающей организации и убеждали пенсионеров в том, что из их кранов течет якобы непригодная для питья вода. Далее подельники навязывали жертвам обмана покупку проточных фильтров по цене, многократно превышающей их реальную стоимость", – рассказали в полиции.

Правоохранители задержали всех "продавцов", причем не только в Барнауле, но и в Томске, Кемерове и Новокузнецке. В краевой столице злоумышленники обманули 24 местных жителя, похитив в общей сложности порядка 500 тысяч рублей.

У аферистов изъяли различные документы и обучающие материалы, сотовые телефоны, флешки, деньги, банковские карты и специальную форму. Всем участникам схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.