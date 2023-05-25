Задержали мужчину, который хотел доехать до моря между вагонами барнаульского поезда

Пермяк без денег путешествием решил залечить рану после расставания с любимой

25 мая 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Транспортные полицейские задержали уроженца Пермского края – он приехал на вокзал между вагонами поезда Барнаул – Адлер. Об этом рассказали в МВД по Уральскому федеральному округу.

Отмечается, что ранее судимый мужчина недавно расстался с девушкой и решил отправиться в путешествие, чтобы залечить душевные раны. Денег у него не было, так что он собрал все нужные вещи, залез между поездов и отправился в путь.

Свою историю задержанный рассказал сотрудникам полиции.

За опасную попытку проехать зайцем ему выписали штраф в размере 2500 рублей.