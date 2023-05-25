Задержали мужчину, который хотел доехать до моря между вагонами барнаульского поезда
Пермяк без денег путешествием решил залечить рану после расставания с любимой
25 мая 2023, 08:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Транспортные полицейские задержали уроженца Пермского края – он приехал на вокзал между вагонами поезда Барнаул – Адлер. Об этом рассказали в МВД по Уральскому федеральному округу.
Отмечается, что ранее судимый мужчина недавно расстался с девушкой и решил отправиться в путешествие, чтобы залечить душевные раны. Денег у него не было, так что он собрал все нужные вещи, залез между поездов и отправился в путь.
Свою историю задержанный рассказал сотрудникам полиции.
За опасную попытку проехать зайцем ему выписали штраф в размере 2500 рублей.
08:34:17 25-05-2023
Небыло денег, любимой и ещё штраф. Сядет дальше поедет. К мечте.
08:38:42 25-05-2023
К какому морю ехал? Японскому?
09:00:10 25-05-2023
Гость (08:38:42 25-05-2023) К какому морю ехал? Японскому?... конечно к японскому. Поезд Барнаул-Адлер как раз мимо Японского моря проезжает
08:49:50 25-05-2023
В товарняках народ часто зайцем едет, особенно с углем, их не часто проверяют, ибо нормальный человек в такой грязи не поедет.
09:10:03 25-05-2023
как раз мимо Японского моря проезжает - И не только! обязательно проезжает Желтое, Ируазское и Море Ирмингера)
09:17:46 25-05-2023
уроженца Пермского края - Думала, из дома отправился.
09:25:34 25-05-2023
Так - вам жалко что ли, ну ехал и ехал. жмотяры!
10:12:48 25-05-2023
Ф что, за проезд между вагонами платить нужно? И какова цена одного межвагонного пассажироместа?
10:38:03 25-05-2023
Гость (10:12:48 25-05-2023) Ф что, за проезд между вагонами платить нужно? И какова цена... Цена - 2500 тыс.руб. штрафа. Катайтесь на здоровье.
10:43:11 25-05-2023
2500 р, если поймают
14:11:22 25-05-2023
А бизнес класс межвагонный есть? Авиаперелеты?
14:12:15 25-05-2023
В любом случае сэкономил. Мечты сбываются если к ним идти