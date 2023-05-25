НОВОСТИПроисшествия

Задержали мужчину, который хотел доехать до моря между вагонами барнаульского поезда

Пермяк без денег путешествием решил залечить рану после расставания с любимой

25 мая 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Транспортные полицейские задержали уроженца Пермского края – он приехал на вокзал между вагонами поезда Барнаул – Адлер. Об этом рассказали в МВД по Уральскому федеральному округу.

Отмечается, что ранее судимый мужчина недавно расстался с девушкой и решил отправиться в путешествие, чтобы залечить душевные раны. Денег у него не было, так что он собрал все нужные вещи, залез между поездов и отправился в путь.

Свою историю задержанный рассказал сотрудникам полиции. 

За опасную попытку проехать зайцем ему выписали штраф в размере 2500 рублей. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 12

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Гость

08:34:17 25-05-2023

Небыло денег, любимой и ещё штраф. Сядет дальше поедет. К мечте.

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Гость

08:38:42 25-05-2023

К какому морю ехал? Японскому?

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Гость

09:00:10 25-05-2023

Гость (08:38:42 25-05-2023) К какому морю ехал? Японскому?... конечно к японскому. Поезд Барнаул-Адлер как раз мимо Японского моря проезжает

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ыть

08:49:50 25-05-2023

В товарняках народ часто зайцем едет, особенно с углем, их не часто проверяют, ибо нормальный человек в такой грязи не поедет.

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Гость

09:10:03 25-05-2023

как раз мимо Японского моря проезжает - И не только! обязательно проезжает Желтое, Ируазское и Море Ирмингера)

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Гость

09:17:46 25-05-2023

уроженца Пермского края - Думала, из дома отправился.

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Гость

09:25:34 25-05-2023

Так - вам жалко что ли, ну ехал и ехал. жмотяры!

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Гость

10:12:48 25-05-2023

Ф что, за проезд между вагонами платить нужно? И какова цена одного межвагонного пассажироместа?

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Гость

10:38:03 25-05-2023

Гость (10:12:48 25-05-2023) Ф что, за проезд между вагонами платить нужно? И какова цена... Цена - 2500 тыс.руб. штрафа. Катайтесь на здоровье.

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Гость

10:43:11 25-05-2023

2500 р, если поймают

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гость

14:11:22 25-05-2023

А бизнес класс межвагонный есть? Авиаперелеты?

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Гость

14:12:15 25-05-2023

В любом случае сэкономил. Мечты сбываются если к ним идти

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