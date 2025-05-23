ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в День Победы
25-летний злоумышленник готовил взрыв на пути парадной колонны в Калининграде
23 мая 2025, 17:20, ИА Амител
В Калининграде сотрудники ФСБ задержали 25-летнего россиянина, готовившего теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы по заданию украинского куратора, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", – сообщили в ведомстве.
Установлено, что злоумышленник готовился подорвать взрывное устройство на маршруте следования парадной колонны военнослужащих по заданию украинского куратора в Telegram. Эти сведения подтверждаются его перепиской с членом террористической структуры.
Правоохранители возбудили дело по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Содействие диверсионной деятельности". Фигуранта заключили под стражу.
По совокупности преступлений несостоявшемуся террористу грозит до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее в Дагестане задержали женщину, которая хотела устроить теракт в День Победы.
19:31:21 23-05-2025
Удивляет не это. Странно, что это единичный случай на 140 млн человек.
09:48:57 24-05-2025
Гость (19:31:21 23-05-2025) Удивляет не это. Странно, что это единичный случай на 140 мл... Вы из украины? Что вас удивляет, что среди 140млн россиян практически нет террористов.
09:38:38 26-05-2025
"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются."
господа журналисты, проверочное слово "розыск"