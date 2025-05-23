ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в День Победы

25-летний злоумышленник готовил взрыв на пути парадной колонны в Калининграде

23 мая 2025, 17:20, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали 25-летнего россиянина, готовившего теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы по заданию украинского куратора, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", – сообщили в ведомстве.

Установлено, что злоумышленник готовился подорвать взрывное устройство на маршруте следования парадной колонны военнослужащих по заданию украинского куратора в Telegram. Эти сведения подтверждаются его перепиской с членом террористической структуры.

Правоохранители возбудили дело по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Содействие диверсионной деятельности". Фигуранта заключили под стражу.

По совокупности преступлений несостоявшемуся террористу грозит до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в Дагестане задержали женщину, которая хотела устроить теракт в День Победы.