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ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в День Победы

25-летний злоумышленник готовил взрыв на пути парадной колонны в Калининграде

23 мая 2025, 17:20, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb
Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали 25-летнего россиянина, готовившего теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы по заданию украинского куратора, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", – сообщили в ведомстве.

Установлено, что злоумышленник готовился подорвать взрывное устройство на маршруте следования парадной колонны военнослужащих по заданию украинского куратора в Telegram. Эти сведения подтверждаются его перепиской с членом террористической структуры.

Правоохранители возбудили дело по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Содействие диверсионной деятельности". Фигуранта заключили под стражу.

По совокупности преступлений несостоявшемуся террористу грозит до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в Дагестане задержали женщину, которая хотела устроить теракт в День Победы.

День Победы Теракт ФСБ
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Комментарии 3

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Гость

19:31:21 23-05-2025

Удивляет не это. Странно, что это единичный случай на 140 млн человек.

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Гость

09:48:57 24-05-2025

Гость (19:31:21 23-05-2025) Удивляет не это. Странно, что это единичный случай на 140 мл... Вы из украины? Что вас удивляет, что среди 140млн россиян практически нет террористов.

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мимопроходил

09:38:38 26-05-2025

"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются."
господа журналисты, проверочное слово "розыск"

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