В Барнауле задержали мужчину, который стрелял с балкона

Подозреваемого доставили в отделение

21 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле нашли мужчину, который, предположительно, стрелял из пневматической винтовки с балкона многоэтажки по ул. Солнечная Поляна, 37.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, подозреваемым оказался барнаулец 1981 года рождения. Его доставили в отдел полиции по Индустриальному району для разбирательства. Оружие у него изъяли.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают. По итогам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее очевидец рассказал, что стрелок целился из окна в перекресток и остановку. Во что или в кого конкретно он намеревался попасть – неизвестно.