В Барнауле задержали мужчину, который стрелял с балкона
Подозреваемого доставили в отделение
21 июня 2025, 21:30, ИА Амител
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
В Барнауле нашли мужчину, который, предположительно, стрелял из пневматической винтовки с балкона многоэтажки по ул. Солнечная Поляна, 37.
Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, подозреваемым оказался барнаулец 1981 года рождения. Его доставили в отдел полиции по Индустриальному району для разбирательства. Оружие у него изъяли.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают. По итогам проверки примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее очевидец рассказал, что стрелок целился из окна в перекресток и остановку. Во что или в кого конкретно он намеревался попасть – неизвестно.
22:22:32 21-06-2025
Есть место где можно стрелять и деньги получит.
23:09:04 21-06-2025
Ну как сказать...
Если просто так по прохожим... то правильно что задержали.
А если как у меня вчера под балконом за деревьями два дибила пол часа какую-то коробку пинали...! Я жалею что у меня хотя бы пневматики нет!...
09:24:26 22-06-2025
Гость (23:09:04 21-06-2025) Ну как сказать...Если просто так по прохожим... то прави... В клинику Эрдмана тебе надо.
09:53:45 22-06-2025
Гость (23:09:04 21-06-2025) Ну как сказать...Если просто так по прохожим... то прави... дИбилы через Е пишется, если под балконом можете пару кирпичей принести, что ж стрелять то сразу)), хотя нет вдруг попадете, кидайтесь шариками с водой))
10:01:02 22-06-2025
Вот что за дебил? Надеюсь, на пожизненный учёт на Луговой он себе настрелял
13:44:29 22-06-2025
Гость (10:01:02 22-06-2025) Вот что за дебил? Надеюсь, на пожизненный учёт на Луговой он... а толку то? половина на этом учете. Так им и права и санкнижки выдают. тю
20:20:10 22-06-2025
Гость (13:44:29 22-06-2025) а толку то? половина на этом учете. Так им и права и санкниж... Есть доказательства?
20:48:33 22-06-2025
Гость (20:20:10 22-06-2025) Есть доказательства?...
На улицу выйди и посмотри вокруг. А лучше пару раз на общественном транспорте проедь. И никаких доказательств не надо будет.