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В Барнауле задержали мужчину, который стрелял с балкона

Подозреваемого доставили в отделение

21 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле нашли мужчину, который, предположительно, стрелял из пневматической винтовки с балкона многоэтажки по ул. Солнечная Поляна, 37.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, подозреваемым оказался барнаулец 1981 года рождения. Его доставили в отдел полиции по Индустриальному району для разбирательства. Оружие у него изъяли.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают. По итогам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее очевидец рассказал, что стрелок целился из окна в перекресток и остановку. Во что или в кого конкретно он намеревался попасть – неизвестно. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

22:22:32 21-06-2025

Есть место где можно стрелять и деньги получит.

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Гость

23:09:04 21-06-2025

Ну как сказать...
Если просто так по прохожим... то правильно что задержали.
А если как у меня вчера под балконом за деревьями два дибила пол часа какую-то коробку пинали...! Я жалею что у меня хотя бы пневматики нет!...

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Гость

09:24:26 22-06-2025

Гость (23:09:04 21-06-2025) Ну как сказать...Если просто так по прохожим... то прави... В клинику Эрдмана тебе надо.

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Гость

09:53:45 22-06-2025

Гость (23:09:04 21-06-2025) Ну как сказать...Если просто так по прохожим... то прави... дИбилы через Е пишется, если под балконом можете пару кирпичей принести, что ж стрелять то сразу)), хотя нет вдруг попадете, кидайтесь шариками с водой))

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Гость

10:01:02 22-06-2025

Вот что за дебил? Надеюсь, на пожизненный учёт на Луговой он себе настрелял

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Гость

13:44:29 22-06-2025

Гость (10:01:02 22-06-2025) Вот что за дебил? Надеюсь, на пожизненный учёт на Луговой он... а толку то? половина на этом учете. Так им и права и санкнижки выдают. тю

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Гость

20:20:10 22-06-2025

Гость (13:44:29 22-06-2025) а толку то? половина на этом учете. Так им и права и санкниж... Есть доказательства?

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Гость

20:48:33 22-06-2025

Гость (20:20:10 22-06-2025) Есть доказательства?...
На улицу выйди и посмотри вокруг. А лучше пару раз на общественном транспорте проедь. И никаких доказательств не надо будет.

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