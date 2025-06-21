В Барнауле мужчина открыл стрельбу из лоджии квартиры

Полиция проводит проверку

21 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Барнаульский стрелок / Фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчина стрелял из пневматической винтовки из лоджии квартиры в Барнауле по ул. Солнечная Поляна, 37, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

"Услышал неоднократно звук выстрела из воздушки и не мог понять откуда, пока не поднял голову", – рассказал свидетель произошедшего.

По его словам, стрелок целился в перекресток и остановку. Во что или в кого конкретно он намеревался попасть – неизвестно. Полиция проводит проверку.

Вечером 3 июня двое молодых людей с балкона барнаульской многоэтажки стреляли по детской площадке. Пострадал 15-летний мальчик.

Следователи после этого возбудили уголовное дело.