В Барнауле мужчина открыл стрельбу из лоджии квартиры
Полиция проводит проверку
21 июня 2025, 19:30, ИА Амител
Барнаульский стрелок / Фото: "Инцидент Барнаул"
Мужчина стрелял из пневматической винтовки из лоджии квартиры в Барнауле по ул. Солнечная Поляна, 37, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.
"Услышал неоднократно звук выстрела из воздушки и не мог понять откуда, пока не поднял голову", – рассказал свидетель произошедшего.
По его словам, стрелок целился в перекресток и остановку. Во что или в кого конкретно он намеревался попасть – неизвестно. Полиция проводит проверку.
Вечером 3 июня двое молодых людей с балкона барнаульской многоэтажки стреляли по детской площадке. Пострадал 15-летний мальчик.
Следователи после этого возбудили уголовное дело.
19:52:22 21-06-2025
Дед ни в кого не целился
Он оптику по луже пристреливал.
(3 щелчка на габарит)
20:01:28 21-06-2025
Готовится воевать?хи хи
20:24:47 21-06-2025
Хохлы по-ходу приходили
21:57:51 21-06-2025
Город кишит неадекватами
22:41:27 21-06-2025
на СВО бойца отправить! Пусть там тренируется
07:36:26 22-06-2025
По голубям поди стрелял! Когда порядок с этими крысами наведут в городе и начнут привлекать к тветственности неадекватных бабок, подкармливающих эту мерзость на каждом углу? Сделайте штраф в размере 30 тыс, чтобы пенсию пару раз свою отдала и успокоилась.