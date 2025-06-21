НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мужчина открыл стрельбу из лоджии квартиры

Полиция проводит проверку

21 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Барнаульский стрелок / Фото: "Инцидент Барнаул"
Барнаульский стрелок / Фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчина стрелял из пневматической винтовки из лоджии квартиры в Барнауле по ул. Солнечная Поляна, 37, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

"Услышал неоднократно звук выстрела из воздушки и не мог понять откуда, пока не поднял голову", – рассказал свидетель произошедшего.

По его словам, стрелок целился в перекресток и остановку. Во что или в кого конкретно он намеревался попасть – неизвестно. Полиция проводит проверку.

Вечером 3 июня двое молодых людей с балкона барнаульской многоэтажки стреляли по детской площадке. Пострадал 15-летний мальчик.

Следователи после этого возбудили уголовное дело.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Гость

19:52:22 21-06-2025

Дед ни в кого не целился
Он оптику по луже пристреливал.
(3 щелчка на габарит)

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ЕК

20:01:28 21-06-2025

Готовится воевать?хи хи

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Гость

20:24:47 21-06-2025

Хохлы по-ходу приходили

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Гость

21:57:51 21-06-2025

Город кишит неадекватами

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Гость

22:41:27 21-06-2025

на СВО бойца отправить! Пусть там тренируется

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Гость

07:36:26 22-06-2025

По голубям поди стрелял! Когда порядок с этими крысами наведут в городе и начнут привлекать к тветственности неадекватных бабок, подкармливающих эту мерзость на каждом углу? Сделайте штраф в размере 30 тыс, чтобы пенсию пару раз свою отдала и успокоилась.

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