В Барнауле задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм"

02 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Полиция задержала троих подозреваемых, которые могут быть причастны к повреждению баннеров, установленных на Аллее памяти войнам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю", – сказано в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм".

Напомним, что о повреждении баннеров стало известно 30 января. В соцсетях одна из горожанок рассказала о том, что проходила по аллее и заметила уничтоженные таблички. Повреждены оказались по меньшей мере три из них.