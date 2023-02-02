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В Барнауле задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм"

02 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Полиция задержала троих подозреваемых, которые могут быть причастны к повреждению баннеров, установленных на Аллее памяти войнам-десантникам  6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю", – сказано в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм".

Напомним, что о повреждении баннеров стало известно 30 января. В соцсетях одна из горожанок рассказала о том, что проходила по аллее и заметила уничтоженные таблички. Повреждены оказались по меньшей мере три из них.

 

Комментарии 50

  • И кто эти УРОДЫ???
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Надеемся им не пальчиком погрозят, а более существенное что - то...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • чем они обьяснили свою выходку?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • чем они обьяснили свою выходку?---Пьяная была, не помню :)
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Назовите фамилии, где живут, где учатся.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Отправить их на передовую СВО, пусть свое геройство покажут.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • я так думаю, что это проблема воспитания. Просто было свободное время и то, что можно было разбить и раскурочить-были бы просто стекла, то и их бы разбили. Умысла на причинение боли людям не было-было просто нечем заняться и свободное время.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Это не просто вандализм, это осквернение памяти героев, такое поведение показывает негативное отношение этих людей к героям нашей страны.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Нечем заняться - так себе оправдание, от такого безделья и ноги собакам отрывают и глаза выжигают.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • я так думаю, что это проблема воспитания - адвокат? Или своих выгораживаете?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Независимо ни от чего (пьян, делать нечего и т.д.), надо соображать, что ты разгромил: стекло или память о погибшем в бою. Погибшем за твою же жизнь.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А кто-нибудь ответил за массовую гибель необученных солдат, отправленнных в чечне на верную смерть? Обстоятельства той трагедии многократно освещались в интернете очевидцами тех событий. Может быть молодёжь просто-напросто таким образом отвергает для себя навязывание ей необходимости ранней мучительной смерти на войне неизвестно за что?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • чем они обьяснили свою выходку?---Пьяная была, не помню :)-----там и девушка была?!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • память о погибшем в бою. Погибшем за твою же жизнь. **** Самим-то не смешно? Где чечня и где мы. Пока у нас есть созданный в советские времена ракетно-ядерный щит нам никто не может угрожать из-за рубежа.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А кто-нибудь ответил за массовую гибель... Опять шароварный бандеровец выполз. "Неизвестно за что" ваши погибают - за миллиарды Зе, за рабскую покорность Западу, за "кружевные труселя", за желание верно служить холопом польскому пану.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Опять шароварный бандеровец выполз. **** Кто же вас так зомбировал-то? Откуда такая звриная, фашистская ненависть? Ведь абсолютно очевидно, что идёт братоубийственная гражданская война с целью полного уничтожения русского населения. Народа уже нет, уже убит.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, за миллиарды чьих? Чьи миллиарды ? Чубайса? Грефа и т.п.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Задержали-а тех ли? Или полицаям приказали во что бы то ни стало кого нибудь найти, предварительно переломав им все ребра, пока не признаются. Главное чтоб именно виновные были, а не пойманные ради галочки из-за резонанса
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "нам никто не может угрожать из-за рубежа"пока есть ракетно-ядерный щит===Вот тоже непонятно,почему пиндосы так развизжались и чуть не развязали третью мировую,когда СССР разместили свои ракеты на дружественной Кубе в октябре 1962 года.У них, что,щита не было? Ну,тупы-ы-е-е...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "А кто-нибудь ответил за массовую гибель.." - сша не ответили. Это они тогда финансировали войну с той стороны. А многие текут от их айфонов и преклоняются как идолам. Пора сопротивляться им везде где можно
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Народа уже нет, уже убит... - какого народа уже нет? Русский народ, слава Богу, есть. Просыпается от дурмана "либеральных общечеловеческих ценностей", от похабной западной культурки, трезвеет от дикого капитализма. А "звериная фашистская ненависть" у вас, теряющих влияние на народ.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А кто-нибудь ответил за массовую гибель необученных солдат, отправленнных в чечне на верную смерть? Обстоятельства той трагедии многократно освещались в интернете очевидцами тех событий. Может быть молодёжь просто-напросто таким образом отвергает для себя навязывание ей необходимости ранней мучительной смерти на войне неизвестно за что? Гость, Вы сейчас что написали?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Амик, огромная просьба: держите в курсе расследования, чтобы люди узнали имена этих "героев", так как это не разбитый по хулиганке фонарь...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо ,что поймали. А вознаграждение выплатили за их поимку ? Или полиция сама себя проявила?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • держите в курсе расследования---- публиковать имена нельзя
    02 февраля, Гость   Ответить
  • в октябре 1962 года.У них, что,щита не было? Ну,тупы-ы-е-е... ***** Вы удивитесь, но тогда ещё не было. Всё только создавалось. Беда в том, что то, что создавалось тогда сейчас ускоренно утрачивается. Полностью уничтожена наша собственная радиоэлектронная и химическая промышленность. И появляются сообщения, что как уже даже при наличии чертежей и технологических руководств времён СССР разучились делать дизельные моторчики, которые необходимы для производства ударных дронов, также разучились делать обжимные ядерные взрыватели, требующие особой химической и радиационной чистоты, а также микронной точности производства.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая новость
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Наверное при задержания оказали сопротивление
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Просыпается от дурмана "либеральных общечеловеческих ценностей" **** "Просыпеается" под чутким руководством олигархата и политтехнологов типа израителя - бессменных номенклатурных "патриотов" с паспортами израиля, сколотивших на своём "патриотизме" миллиарды долларов на своих зарубежных счетах. Ага, ну-ну. В той же библии сказано: "По плодам (делам) их узнаете их... Ибо отец их диавол".
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Разучились делать дизельные моторчики, научились делать гиперзвуковые ракеты. Придется применять их, моторчиков то нет и как сделать никто не знает
    02 февраля, Гость   Ответить
  • научились делать гиперзвуковые ракеты. Придется применять их ***** Эти изделия, которые были разработаны в СССР ещё в 60-е годы прошлого века, стоят запредельно дорого, что приведёт к полному подрыву экономики страны (поэтому от их производства в своё время отказались и у нас, и на Западе), а без современной электроники и химии обладают удручающей точностью наведения и надёжностью. Уже известно, что их производство целиком и полность зависит от поставок химических катализаторов и электроники из Китая.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Все видели точность наведения по тренировочному лагерю наемников во Львовской области, когда вокруг ямы глубиной 50 метров бегал негр и орал на английском, что он уезжает
    02 февраля, Гость   Ответить
  • США по их же заявлениям делают гиперзвук, только пока не сделали. Отказались те, кто не может его сделать
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас весь мир целиком и полностью зависит от поставок из разных стран, даже США зависит от поставок некоторых металлов из России, им ничего не мешает их получать. Все стараются минимизировать свою зависимость, не у всех получается
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Много нам всего известно про ракеты и их изготовление...И всё из интернета.А можно ли при современном строительстве ракет,в том числе межконтинентальных баллистических без нанотехнологий обойтись?Одной микроэлектроникой,особо не углубляясь ? Нет? )
    02 февраля, Гость   Ответить
  • США по их же заявлениям делают гиперзвук, только пока не сделали. **** Тут всё просто и элементарно - дешевле, эффективнее и быстрее сделать ТЫСЯЧУ ударных дронов, чем ОДНУ теормостойкую обшивку по цене на вес золота для ОДНОЙ ракеты.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А можно ли при современном строительстве ракет,в том числе межконтинентальных баллистических без нанотехнологий обойтись? **** В советское время практически все ракеты делались в ОКБ Южмаш на Украине. Там стояли механические реле и пальчиковые лампы вместо транзисторов и тем более современных микросхем.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Вы задрали со своими ракетами!!!! Вы о них в каждой новости пишете!!!! Скоро дойдет до бреда. В прогноз погоды писать начните еще. "На завтра ожидается минус 110 градусов , без осадков." Комментраний "А еще у нас ракеты есть". Амик, нельзя забанить отдельных личностей за флуд не по теме?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, правильно! На доску позора! Сообщить на работу родным. перед коллективом, чтоб все знали, каких они ублюдков вырастили. Наказание реальное должно быть!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Много нам всего известно про ракеты и их изготовление...И всё из интернета. **** Вы удивитесь, но в 90-е, когда только начались боевые действия в чечне, инициативная группа молодых в то время научных сотрудников-физиков, работавших по секретной тогда теме глобального электромагнитного удара и разработке ударных электромагнитных комплексов предложила компетентным органам, командованию и руководству страны революционную тогда концепцию дистанционного военного контроля над чечней. Технологии уже позволяли! Всё кончилось тем, что их тогда всех уволили и разогнали, а после этого они получили приглашения на работу в США. Те, кто уехал, стали долларовыми миллионерами и разрабатывали в США то, что сейчас известно как HAARP. Кто остался - кое-как выживают в нищете и безысходности на пенсию в 13 тыс. руб.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Пальчиковые лампы вместо сборки транзисторов?Оригинально...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Пальчиковые лампы вместо сборки транзисторов?Оригинально...**** Вы удивитесь, но головки наведения для некоторых до сих пор стоящих на вооружении зенитных комплексов в своё время делались в Барнауле буквально на Ленинском проспекте. Уже были транзисторы и у нас в стране даже выпускались целые серии микросхем логики на тот момент времени мирового уровня. Но в головках самонаведения стояли лампочки с мизинец толщиной.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Не "пальчиковые", а "стержневые" лампы. И были они использованы потому, что качественных показателей "тех" транзисторов, для нужд космоса маловато. Кстати, и сейчас в России производится львиная доля мирового производства радиоламп, и это очень хорошо.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • новость НЕ ПРО РАКЕТЫ!!! хватит флудить!!! совсем чокнулись уже
    02 февраля, Гость   Ответить
  • совсем чокнулись уже - Я Кошкина! Мне можно!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Трезвеет от дикого капитализма... Кто трезвеет? Каким образом? И кто нам этот дикий капитализм устроил? Америкосы иже с ними?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • И кто нам этот дикий капитализм устроил? - всех поименно назвать? Если коротко - то американские прихвостни во власти "святых 90-х". А трезвеет русский народ (и не только русский). Но тебе, малОй, этого не понять. Травись колой, гуляй по кабакам, читать и думать ты видимо не можешь, да и не пробовал, судя по твоему комменту и вопросам.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • как вы с этим г в голове живете?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Назовите фамилии, где живут, где учатся. - зачем? Пойдет в глаза первой учительнице плюнете? Или под дверь квартиры нассыте? Зачем вам адреса?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Травись колой, гуляй по кабакам,-- ну вы то судя по всему питаетесь холодцом, репой и картошкой . Ой нет. картошкой нельзя. Ее же вон откуда привезли! Пьёте только квас и парное молоко. И читаете Домострой и газету ТРУД
    02 февраля, Гость   Ответить
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