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Полиция ищет вандалов, повредивших баннер на Аллее памяти в Барнауле

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия

30 января 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Полиция начала проверку из-за повреждения баннеров на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, горожане заявили об этом в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому УМВД России по Барнаулу. 

Сейчас полицейские проводят проверку, направленную на установление лиц, которые могли повредить памятные баннеры. Сотрудники полиции разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, устанавливают все обстоятельства.

Напомним, что о повреждении баннеров стало известно сегодня, 30 января. В соцсетях одна из горожанок рассказала о том, что проходила по аллее и заметила уничтоженные таблички. Повреждены оказались по меньшей мере три из них.

Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что на аллее установлены камеры видеонаблюдения, при помощи которых можно отследить вандалов.

Комментарии 11

  • Обязательно надо обнародовать этих моральных уродов! Фото, фамилии и так далее! Где учатся, где работают.. Родители не воспитали.. люди воспитают
    30 января, Гость   Ответить
  • Может ветер?
    31 января, Гость   Ответить
  • Местные пробандеровцы?
    31 января, Гость   Ответить
  • Местные пробандеровцы?---Скорее эти ---эээ слюшай
    31 января, Гость   Ответить
  • Нужна уголовная ответственность
    31 января, Гость   Ответить
  • Найти, и в лупить по конски!!! А если малолетки, то шраф с родителей с шестью нулями, а их самих на доску позора!!!
    31 января, Гость   Ответить
  • Наказывать надо жестко. Очень жестко. По закону. Чувство патриотизма у таких людей полностью отсутствует. И виноваты в этом родители, к сожалению.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, если бы только родители, после развала С.С.С.Р., уничтожили лучшую систему систему образования, воспитание патриотизма, одно переименование милиции в полицию, чего стоит!?
    31 января, Гость   Ответить
  • уничтожили лучшую систему- при чем тут образование и патриотизм? обычные хулиганы
    31 января, Гость   Ответить
  • виноваты в этом родители - а вы не допускаете мысли , что вандалами могут взрослые люди?
    31 января, Гость   Ответить
  • А камеры поставить,даже самые дешёвые?А то, по аллее, на ленинском-стоят,на контроль выделенной полосы-уже везде стоят,на контроль стоп линии везде по городу,а тут почему нет?Видимо, полосы приносят прибыль,а память-нет.
    31 января, Гость   Ответить
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