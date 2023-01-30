Полиция ищет вандалов, повредивших баннер на Аллее памяти в Барнауле

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия

30 января 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Полиция начала проверку из-за повреждения баннеров на Аллее памяти воинам-десантникам 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, горожане заявили об этом в дежурную часть отдела полиции по Ленинскому УМВД России по Барнаулу.

Сейчас полицейские проводят проверку, направленную на установление лиц, которые могли повредить памятные баннеры. Сотрудники полиции разыскивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, устанавливают все обстоятельства.

Напомним, что о повреждении баннеров стало известно сегодня, 30 января. В соцсетях одна из горожанок рассказала о том, что проходила по аллее и заметила уничтоженные таблички. Повреждены оказались по меньшей мере три из них.

Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что на аллее установлены камеры видеонаблюдения, при помощи которых можно отследить вандалов.