В Барнауле задержали пьяную скутеристку со странной манерой вождения

От медосвидетельствования женщина отказалась

23 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Скутеристка на улице Малахова / Кадр из видео: соцсети

В Барнауле сотрудники ДПС остановили женщину на скутере со странной манерой вождения. О нарушительнице полицейские узнали благодаря горожанам, которые сняли нарушительницу на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

40-летнюю горожанку на Peugeot Kisbee 50 тормознули 21 июля около 23:00 в районе дома № 136 по улице Малахова. У транспорта не было номеров, а сама женщина, по предварительным данным, была пьяной. От медосвидетельствования она отказалась.

В итоге нарушительницу привлекли к административной ответственности, а скутер поместили на спецстоянку, рассказали в МВД Алтайского края.