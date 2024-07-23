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В Барнауле задержали пьяную скутеристку со странной манерой вождения

От медосвидетельствования женщина отказалась

23 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Скутеристка на улице Малахова / Кадр из видео: соцсети
Скутеристка на улице Малахова / Кадр из видео: соцсети

В Барнауле сотрудники ДПС остановили женщину на скутере со странной манерой вождения. О нарушительнице полицейские узнали благодаря горожанам, которые сняли нарушительницу на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

40-летнюю горожанку на Peugeot Kisbee 50 тормознули 21 июля около 23:00 в районе дома № 136 по улице Малахова. У транспорта не было номеров, а сама женщина, по предварительным данным, была пьяной. От медосвидетельствования она отказалась.

В итоге нарушительницу привлекли к административной ответственности, а скутер поместили на спецстоянку, рассказали в МВД Алтайского края.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Гость

15:21:06 23-07-2024

Пьяный за рулём - преступник. Орудие преступления надо забирать и отправлять на сво, там орудия сейчас нужнее.

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Гость

15:29:29 23-07-2024

"У транспорта не было номеров"--------- а скутеры разве ГРЗ обвешиваются?

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Гость

15:49:12 23-07-2024

Гость (15:29:29 23-07-2024) "У транспорта не было номеров"--------- а скутеры разве ГРЗ ... Скутер- это мопед. На мопеде должен быть ГРЗ.

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Гость

16:00:06 23-07-2024

Гость (15:49:12 23-07-2024) Скутер- это мопед. На мопеде должен быть ГРЗ.... не стану спорить и полностью согласен! но сколько раз в течение дня наблюдаю "хрустиков" на мотах с объёмом пихла от 0,5 до 1,0 и более и без номеров, либо просто на эндуриках зажигающих по дорогам без ГРЗ... и никто их не трогает...

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гость

18:24:39 23-07-2024

это была мотоманя

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Гость

14:15:30 24-07-2024

палками бить пора таких шмар всех полов

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