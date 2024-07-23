В Барнауле задержали пьяную скутеристку со странной манерой вождения
От медосвидетельствования женщина отказалась
23 июля 2024, 14:40, ИА Амител
Скутеристка на улице Малахова / Кадр из видео: соцсети
В Барнауле сотрудники ДПС остановили женщину на скутере со странной манерой вождения. О нарушительнице полицейские узнали благодаря горожанам, которые сняли нарушительницу на видео и опубликовали ролик в соцсетях.
40-летнюю горожанку на Peugeot Kisbee 50 тормознули 21 июля около 23:00 в районе дома № 136 по улице Малахова. У транспорта не было номеров, а сама женщина, по предварительным данным, была пьяной. От медосвидетельствования она отказалась.
В итоге нарушительницу привлекли к административной ответственности, а скутер поместили на спецстоянку, рассказали в МВД Алтайского края.
15:21:06 23-07-2024
Пьяный за рулём - преступник. Орудие преступления надо забирать и отправлять на сво, там орудия сейчас нужнее.
15:29:29 23-07-2024
"У транспорта не было номеров"--------- а скутеры разве ГРЗ обвешиваются?
15:49:12 23-07-2024
Гость (15:29:29 23-07-2024) "У транспорта не было номеров"--------- а скутеры разве ГРЗ ... Скутер- это мопед. На мопеде должен быть ГРЗ.
16:00:06 23-07-2024
Гость (15:49:12 23-07-2024) Скутер- это мопед. На мопеде должен быть ГРЗ.... не стану спорить и полностью согласен! но сколько раз в течение дня наблюдаю "хрустиков" на мотах с объёмом пихла от 0,5 до 1,0 и более и без номеров, либо просто на эндуриках зажигающих по дорогам без ГРЗ... и никто их не трогает...
18:24:39 23-07-2024
это была мотоманя
14:15:30 24-07-2024
палками бить пора таких шмар всех полов