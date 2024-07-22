Более 100 человек пострадали на дорогах Алтайского края за неделю

В авариях погибли шесть человек

22 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 15 по 21 июля произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В этих авариях шесть человек погибли и 105 получили ранения, в том числе 22 несовершеннолетних.

Также за этот период зарегистрировали 5132 нарушения ПДД. 186 водителей при этом были пьяны, а 24 из них сели за руль в таком виде повторно.

Ранее рассказали, сколько погибших и раненых было на алтайских дорогах за первую половину 2024 года.