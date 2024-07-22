Более 100 человек пострадали на дорогах Алтайского края за неделю
В авариях погибли шесть человек
22 июля 2024, 12:15, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае с 15 по 21 июля произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции региона.
В этих авариях шесть человек погибли и 105 получили ранения, в том числе 22 несовершеннолетних.
Также за этот период зарегистрировали 5132 нарушения ПДД. 186 водителей при этом были пьяны, а 24 из них сели за руль в таком виде повторно.
Ранее рассказали, сколько погибших и раненых было на алтайских дорогах за первую половину 2024 года.
12:48:25 22-07-2024
Вот вроде бы всё делается, чтобы аварийность снизить!!! Камер навешали. Милицию в полицию переназвали, ГИБДД - обратно в ГАИ уже переименовали. Дорожный налог уже не один, а три раза собирается (налоговая инспекция, акцизы в бензине, платон)! Ну почему же аварийность то не снижается???
13:00:46 22-07-2024
Гость (12:48:25 22-07-2024) Вот вроде бы всё делается, чтобы аварийность снизить!!! Каме... да потому что летают без тормозов. Страшно на трассу выезжать. Едешь свои 110. а тебя как стоячего и пофиг встречка, пусть расступаются
13:08:43 22-07-2024
Гость (13:00:46 22-07-2024) да потому что летают без тормозов. Страшно на трассу выезжат... Так то 110 это нарушение. У нас в крае нет дорог, где можно было бы быстрее 90 ехать.
13:10:34 22-07-2024
Водитель (13:08:43 22-07-2024) Так то 110 это нарушение. У нас в крае нет дорог, где можно ... давно с трассы "алтай-кузбасс" сняли статус автомагистрали?
13:34:55 22-07-2024
52 недели * 100 пострадали = 5200 пострадавших в год.
пора запрещать.
почему сегодня нет милонова? позовите уже его! поднимите ему веки!
21:12:02 22-07-2024
Запретить авто на дорогах Алтайского края не пробовали?
07:41:19 23-07-2024
Гость (21:12:02 22-07-2024) Запретить авто на дорогах Алтайского края не пробовали?...
Отдельно жителям АК вообще авто запретить надо! Ну слабы мартышки мозгами.