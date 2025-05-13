В Бийске директора крупного предприятия отправили в колонию за хищение электроэнергии

Он также должен выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей

13 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Суд признал виновным генерального директора крупного акционерного общества Бийска в многомиллионном хищении электроэнергии. Об этом сообщили в региональном СК.

Как писали ранее, речь идет о гендиректоре акционерного общества "Машиностроительное объединение "Восток" и ИП "Чуй Д.К.", сдававшего в аренду нежилые помещения по улице Петра Мерлина. Установлено, что с 2017 по 2022 год он вместе с ведущим инженером энергосбытовой компании "обнулил" показания потребляемого электричества, чем сильно занизил размер ежемесячных платежей.

"В результате мошеннических действий была похищена принадлежавшая энергосбытовой организации электроэнергия стоимостью более 63 миллионов рублей, что причинило ей имущественный ущерб в особо крупном размере", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Барнауле задержали мошенников, которые "очищали" проточную воду в квартирах пенсионеров.