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В Бийске директора крупного предприятия отправили в колонию за хищение электроэнергии

Он также должен выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей

13 мая 2025, 18:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Суд признал виновным генерального директора крупного акционерного общества Бийска в многомиллионном хищении электроэнергии. Об этом сообщили в региональном СК. 

Как писали ранее, речь идет о гендиректоре акционерного общества "Машиностроительное объединение "Восток" и ИП "Чуй Д.К.", сдававшего в аренду нежилые помещения по улице Петра Мерлина. Установлено, что с 2017 по 2022 год он вместе с ведущим инженером энергосбытовой компании "обнулил" показания потребляемого электричества, чем сильно занизил размер ежемесячных платежей.

"В результате мошеннических действий была похищена принадлежавшая энергосбытовой организации электроэнергия стоимостью более 63 миллионов рублей, что причинило ей имущественный ущерб в особо крупном размере", – рассказали в ведомстве. 

Обвиняемому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в Барнауле задержали мошенников, которые "очищали" проточную воду в квартирах пенсионеров.

Бийск Происшествия Мошенники

Комментарии 5

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Гость

19:19:22 13-05-2025

Какой он получил от этого доход?

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Гость

20:21:48 13-05-2025

Гость (19:19:22 13-05-2025) Какой он получил от этого доход? ... майнил, щас каждый третий с вертушкой майнит. ну и штраф 400 конечно смешно

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Коренной бийчанин

07:44:42 14-05-2025

Гость (19:19:22 13-05-2025) Какой он получил от этого доход? ... Не он , а она, судя по инициалам.

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Musik

22:15:54 13-05-2025

Я тоже иногда на работе телефон заряжаю...

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Юрич

21:39:26 14-05-2025

А где же служба безопасности была? В доле? Почему их не проверяют???

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