В Бийске директора крупного предприятия отправили в колонию за хищение электроэнергии
Он также должен выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей
13 мая 2025, 18:30, ИА Амител
Суд признал виновным генерального директора крупного акционерного общества Бийска в многомиллионном хищении электроэнергии. Об этом сообщили в региональном СК.
Как писали ранее, речь идет о гендиректоре акционерного общества "Машиностроительное объединение "Восток" и ИП "Чуй Д.К.", сдававшего в аренду нежилые помещения по улице Петра Мерлина. Установлено, что с 2017 по 2022 год он вместе с ведущим инженером энергосбытовой компании "обнулил" показания потребляемого электричества, чем сильно занизил размер ежемесячных платежей.
"В результате мошеннических действий была похищена принадлежавшая энергосбытовой организации электроэнергия стоимостью более 63 миллионов рублей, что причинило ей имущественный ущерб в особо крупном размере", – рассказали в ведомстве.
Обвиняемому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Ранее в Барнауле задержали мошенников, которые "очищали" проточную воду в квартирах пенсионеров.
19:19:22 13-05-2025
Какой он получил от этого доход?
20:21:48 13-05-2025
Гость (19:19:22 13-05-2025) Какой он получил от этого доход? ... майнил, щас каждый третий с вертушкой майнит. ну и штраф 400 конечно смешно
07:44:42 14-05-2025
Гость (19:19:22 13-05-2025) Какой он получил от этого доход? ... Не он , а она, судя по инициалам.
22:15:54 13-05-2025
Я тоже иногда на работе телефон заряжаю...
21:39:26 14-05-2025
А где же служба безопасности была? В доле? Почему их не проверяют???