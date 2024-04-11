В Барнауле задержали студентку-мигрантку, развозившую по Сибири свертки с наркотиками

Девушку заключили под стражу

11 апреля 2024, 10:23, ИА Амител

Сверток в земле / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали 19-летнюю девушку, доставившую в регион крупную партию наркотиков, сообщает региональное МВД.

"В Барнауле девушка-наркокурьер долго задерживаться не планировала. Ее миссия заключалась в том, чтобы забрать сверток с наркотическими средствами на территории Новосибирской области и доставить его в столицу Алтайского края. Что она и сделала", – рассказали в ведомстве.

По результатам исследования в свертке находилось почти 16 граммов метадона и чуть более 13 граммов героина. Выяснилось, что оптовые партии наркотиков девушка также сбывала в Новосибирске и Томске.