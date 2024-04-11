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В Барнауле задержали студентку-мигрантку, развозившую по Сибири свертки с наркотиками

Девушку заключили под стражу

11 апреля 2024, 10:23, ИА Амител

Сверток в земле / Фото: 22.мвд.рф
Сверток в земле / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае задержали 19-летнюю девушку, доставившую в регион крупную партию наркотиков, сообщает региональное МВД.

"В Барнауле девушка-наркокурьер долго задерживаться не планировала. Ее миссия заключалась в том, чтобы забрать сверток с наркотическими средствами на территории Новосибирской области и доставить его в столицу Алтайского края. Что она и сделала", – рассказали в ведомстве.

По результатам исследования в свертке находилось почти 16 граммов метадона и чуть более 13 граммов героина. Выяснилось, что оптовые партии наркотиков девушка также сбывала в Новосибирске и Томске.

"Подозреваемая является уроженкой одной из стран Средней Азии. На территории нашей страны находится законно, является студенткой одного из вузов Новосибирска", – отметили в МВД.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 7

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Элен без ребят

10:46:41 11-04-2024

было бы неплохо, если бы задержали, узнали источник, расстреляли нафик и выбросили в скотомогильник. не, в скотомогильник не надо- не достойна. животные достойны уважения даже после своего ухода.

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Гость

10:52:41 11-04-2024

Бразильянка?

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Гость

12:41:51 11-04-2024

Кто оплачивает учёбу этой мигрантке?

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Гость

12:53:02 11-04-2024

Гость (12:41:51 11-04-2024) Кто оплачивает учёбу этой мигрантке? ... Работодатель)

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Гость

19:27:53 11-04-2024

Гость (12:41:51 11-04-2024) Кто оплачивает учёбу этой мигрантке? ... Ейный папа.

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гость

17:12:31 11-04-2024

А так можно было? Не имея права нахождения на территории России являться студенткой этой страны, поди ещё на бюджетном?

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Гость

19:28:55 11-04-2024

гость (17:12:31 11-04-2024) А так можно было? Не имея права нахождения на территории Рос... Читать не пробовал?

На территории нашей страны находится законно, является студенткой одного из вузов Новосибирска", – отметили в МВД.

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