В Барнауле задержали студентку-мигрантку, развозившую по Сибири свертки с наркотиками
Девушку заключили под стражу
11 апреля 2024, 10:23, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 19-летнюю девушку, доставившую в регион крупную партию наркотиков, сообщает региональное МВД.
"В Барнауле девушка-наркокурьер долго задерживаться не планировала. Ее миссия заключалась в том, чтобы забрать сверток с наркотическими средствами на территории Новосибирской области и доставить его в столицу Алтайского края. Что она и сделала", – рассказали в ведомстве.
По результатам исследования в свертке находилось почти 16 граммов метадона и чуть более 13 граммов героина. Выяснилось, что оптовые партии наркотиков девушка также сбывала в Новосибирске и Томске.
"Подозреваемая является уроженкой одной из стран Средней Азии. На территории нашей страны находится законно, является студенткой одного из вузов Новосибирска", – отметили в МВД.
10:46:41 11-04-2024
было бы неплохо, если бы задержали, узнали источник, расстреляли нафик и выбросили в скотомогильник. не, в скотомогильник не надо- не достойна. животные достойны уважения даже после своего ухода.
10:52:41 11-04-2024
Бразильянка?
12:41:51 11-04-2024
Кто оплачивает учёбу этой мигрантке?
12:53:02 11-04-2024
Гость (12:41:51 11-04-2024) Кто оплачивает учёбу этой мигрантке? ... Работодатель)
19:27:53 11-04-2024
Гость (12:41:51 11-04-2024) Кто оплачивает учёбу этой мигрантке? ... Ейный папа.
17:12:31 11-04-2024
А так можно было? Не имея права нахождения на территории России являться студенткой этой страны, поди ещё на бюджетном?
19:28:55 11-04-2024
гость (17:12:31 11-04-2024) А так можно было? Не имея права нахождения на территории Рос... Читать не пробовал?
На территории нашей страны находится законно, является студенткой одного из вузов Новосибирска", – отметили в МВД.