В Барнауле вспыхнул пожар в трамвае, в котором находились 20 пассажиров
Среди них было пятеро детей
29 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле на улице Аванесова произошел пожар в моторном отсеке трамвая № 7, сообщили в алтайском МЧС.
На место прибыли десять спасателей. Площадь пожара составила лишь 0,5 квадратного метра.
"На момент происшествия в салоне находились 20 пассажиров, в том числе пятеро детей, эвакуация проведена без паники, пострадавших нет", – рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов трамвая.
Ранее крупный пожар на складах произошел под Рубцовском.
18:36:23 29-04-2025
Списанное в Москве считается новым в Барнауле.
16:15:25 30-04-2025
Ася (18:36:23 29-04-2025) Списанное в Москве считается новым в Барнауле. ... Комментарий ни к селу ни к городу. Вагон 3056 был в Хемнице прицепом. Ну то есть садовой тачкой с сиденьями. Его таскал на своём хвосте другой трамвайчик. В Барнауле ему поставили моторы да мозги Арс-Терм (Новосибирские). Уж не они ли решили уйти в мир иной? Так-то очень и очень неплохое и надёжное электрооборудование
19:02:37 29-04-2025
10!) ДЕСЯТЬ? ну...ок.
19:08:13 29-04-2025
Что семерки часто гореть стали....
19:11:13 29-04-2025
Последняя фотография. Это они водой брызжут, туда, куда водитель трамвая огнетушитель побоялся направить? Хотя скорее всего трамвай был обесточен, но мало ли...
19:58:27 29-04-2025
Не хорошо
20:08:14 29-04-2025
А почему новые трамваи по 7 не ходят, в гору и с горы не тянут? Вот закупщиков хоть одного уволили, кто такие трамваи заказывал? Чиновники в трамваях не ездят.