В Барнауле вспыхнул пожар в трамвае, в котором находились 20 пассажиров

Среди них было пятеро детей

29 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на улице Аванесова произошел пожар в моторном отсеке трамвая № 7, сообщили в алтайском МЧС.

На место прибыли десять спасателей. Площадь пожара составила лишь 0,5 квадратного метра.

"На момент происшествия в салоне находились 20 пассажиров, в том числе пятеро детей, эвакуация проведена без паники, пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов трамвая.

Ранее крупный пожар на складах произошел под Рубцовском.