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В Барнауле вспыхнул пожар в трамвае, в котором находились 20 пассажиров

Среди них было пятеро детей

29 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на улице Аванесова произошел пожар в моторном отсеке трамвая № 7, сообщили в алтайском МЧС.

На место прибыли десять спасателей. Площадь пожара составила лишь 0,5 квадратного метра.

"На момент происшествия в салоне находились 20 пассажиров, в том числе пятеро детей, эвакуация проведена без паники, пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов трамвая.

Ранее крупный пожар на складах произошел под Рубцовском.

Барнаул Пожары

Комментарии 7

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Ася

18:36:23 29-04-2025

Списанное в Москве считается новым в Барнауле.

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Гость

16:15:25 30-04-2025

Ася (18:36:23 29-04-2025) Списанное в Москве считается новым в Барнауле. ... Комментарий ни к селу ни к городу. Вагон 3056 был в Хемнице прицепом. Ну то есть садовой тачкой с сиденьями. Его таскал на своём хвосте другой трамвайчик. В Барнауле ему поставили моторы да мозги Арс-Терм (Новосибирские). Уж не они ли решили уйти в мир иной? Так-то очень и очень неплохое и надёжное электрооборудование

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Гость

19:02:37 29-04-2025

10!) ДЕСЯТЬ? ну...ок.

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Гость

19:08:13 29-04-2025

Что семерки часто гореть стали....

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Гость

19:11:13 29-04-2025

Последняя фотография. Это они водой брызжут, туда, куда водитель трамвая огнетушитель побоялся направить? Хотя скорее всего трамвай был обесточен, но мало ли...

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Гость

19:58:27 29-04-2025

Не хорошо

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Гость

20:08:14 29-04-2025

А почему новые трамваи по 7 не ходят, в гору и с горы не тянут? Вот закупщиков хоть одного уволили, кто такие трамваи заказывал? Чиновники в трамваях не ездят.

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