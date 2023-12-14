В Барнауле загорелся автомобиль с одеялом под капотом

Инцидент случился на Павловском тракте

14 декабря 2023, 12:10, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Автомобиль загорелся на Павловском тракте в Барнауле, пишет "В курсе 22".

По информации очевидцев, у водителя под капотом лежало одеяло с простыней.

На кадрах видно, как мужчина в одиночку пытается что-то предпринять, а затем на помощь к нему подбегают четверо парней.

Накануне в МЧС Алтайского края рассказывали, что в регионе из-за морозов участились случаи возгорания машин.

Причинами становятся проблемы с электрооборудованием, неисправности транспортного средства, а также неосторожное обращение с огнем. Например, некоторые люди используют пламя при прогреве авто.