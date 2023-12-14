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В Барнауле загорелся автомобиль с одеялом под капотом

Инцидент случился на Павловском тракте

14 декабря 2023, 12:10, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

Автомобиль загорелся на Павловском тракте в Барнауле, пишет "В курсе 22".

По информации очевидцев, у водителя под капотом лежало одеяло с простыней.

На кадрах видно, как мужчина в одиночку пытается что-то предпринять, а затем на помощь к нему подбегают четверо парней.

Накануне в МЧС Алтайского края рассказывали, что в регионе из-за морозов участились случаи возгорания машин.

Причинами становятся проблемы с электрооборудованием, неисправности транспортного средства, а также неосторожное обращение с огнем. Например, некоторые люди используют пламя при прогреве авто.

Барнаул Пожары Транспорт

Комментарии 12

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Гость

12:16:31 14-12-2023

И сгорело одеяло... и сгорела простыня... легковушка вся сгорела... траур нынче у меня(

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Гость

12:29:12 14-12-2023

Гость (12:16:31 14-12-2023) И сгорело одеяло... и сгорела простыня... легковушка вся сго... Чуковский?)

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Гость

12:36:37 14-12-2023

Гость (12:29:12 14-12-2023) Чуковский?)... да... из позднего не опубликованного его)

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Гость

12:33:56 14-12-2023

Простыня-то что там делает? Сушил белье, что-ли?

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Гость

12:37:22 14-12-2023

Одеяло понятно, а простыня зачем ? И если простыня, то тогда какое одеяло, обычное чтоль ?

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Гость

12:39:11 14-12-2023

Ну как так. Цена в тысячу спец одеяла для двигателя, что жмотиться то?

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Гость

13:26:37 14-12-2023

Гость (12:39:11 14-12-2023) Ну как так. Цена в тысячу спец одеяла для двигателя, что жмо... Да за тыщу любой дурак сможет. Ты вот простым обойтись попробуй! Да еще и с простынкой...

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Гость

13:38:31 14-12-2023

Гость (13:26:37 14-12-2023) Да за тыщу любой дурак сможет. Ты вот простым обойтись попро... Ну не.. я чего враг себе.

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Гость

13:54:06 14-12-2023

Волнует такой вопрос: куда делись подушки?

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Гость

14:10:58 14-12-2023

Гость (13:54:06 14-12-2023) Волнует такой вопрос: куда делись подушки?... Да-да и пододеяльник где? Постельный комплект не полный. Хотя реально - жаль водителя и машинку!

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Гость

14:29:25 14-12-2023

улыбают такие глупцы Одеяло, чехол, автозапуск, Клоуны, гараж должен быть.

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гость

14:36:24 14-12-2023

Затушить то успели ?

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