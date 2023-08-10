В Барнауле загорелся башенный кран возле почти достроенного дома
Пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны
10 августа 2023, 16:00, ИА Амител
В Барнауле загорелся башенный кран возле строящегося многоэтажного дома, сообщает "В курсе 22".
"Горит башенный кран по адресу Северный Власихинский проезд, 114", – говорится в сообщении.
Причины возгорания пока неизвестны. Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар ликвидировали: на место происшествия были направлены две пожарные автоцистерны и 10 пожарных.
"Площадь пожара составила около 4 кв. метров. Пострадавших нет", – отметили в ведомстве.
16:13:39 10-08-2023
крановщик курил?
12:47:09 11-08-2023
Гость (16:13:39 10-08-2023) крановщик курил?... Уснул с сигаретой потому что бухнул