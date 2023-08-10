В Барнауле загорелся башенный кран возле почти достроенного дома

Пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны

10 августа 2023, 16:00, ИА Амител

В Барнауле загорелся башенный кран возле строящегося многоэтажного дома, сообщает "В курсе 22".

"Горит башенный кран по адресу Северный Власихинский проезд, 114", – говорится в сообщении.

Причины возгорания пока неизвестны. Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар ликвидировали: на место происшествия были направлены две пожарные автоцистерны и 10 пожарных.