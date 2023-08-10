НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле загорелся башенный кран возле почти достроенного дома

Пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны

10 августа 2023, 16:00, ИА Амител

В Барнауле загорелся башенный кран возле строящегося многоэтажного дома, сообщает "В курсе 22".

"Горит башенный кран по адресу Северный Власихинский проезд, 114", – говорится в сообщении.

Причины возгорания пока неизвестны. Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар ликвидировали: на место происшествия были направлены две пожарные автоцистерны и 10 пожарных.

"Площадь пожара составила около 4 кв. метров. Пострадавших нет", – отметили в ведомстве.

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Происшествия строительство

Комментарии 2

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Гость

16:13:39 10-08-2023

крановщик курил?

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Гость

12:47:09 11-08-2023

Гость (16:13:39 10-08-2023) крановщик курил?... Уснул с сигаретой потому что бухнул

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