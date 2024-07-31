В Барнауле загорелся строящийся многоэтажный дом
Многоэтажка расположена в поселке Южном
31 июля 2024, 12:20, ИА Амител
Строящийся дом загорелся в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
В барнаульском поселке Южном загорелся строящийся многоэтажный дом, сообщает "В курсе 22". Очевидцы отмечают, что горят "все пролеты".
"Утеплитель горит. Надеюсь, с домом все в порядке будет", – рассказали в комментариях.
12:28:54 31-07-2024
должны же использовать негорючий?
12:41:27 31-07-2024
нет оснований для паники. горит пожаробезопасный утеплитель. после выгорания утеплителя будут проведены штукатурные работы и продажа квартир будет продолжена
12:45:51 31-07-2024
Беда всех стекловатных человейников в их исключительной горючести.
Пресловутый утеплитель горит как вата, выделяя при этом удушливый от токсичной химии дым, который не оставляет никаких шансов на спасение жильцам.
12:51:04 31-07-2024
А разве утеплитель не должен быть негорючим?
13:24:13 31-07-2024
Гость (12:51:04 31-07-2024) А разве утеплитель не должен быть негорючим?... На бумагах негорючий, а по факту как повезёт, но обычно не везёт.
А что за дом, кто застройщик? Можно подробнее?
Квартирами тоже, например, выпускники детдомов должны быть обеспечены, а по факту всякие замминистров насоновы обеспечены с запасом.
12:54:51 31-07-2024
теперь как я понимаю - под снос?
конструкциям несущим кердык?
13:17:36 31-07-2024
Мусик (12:54:51 31-07-2024) теперь как я понимаю - под снос?конструкциям несущим кер... Нет нет. Всё как продавалось, так и продаётся. Ну скинут вам тысяч 30, и то врятли
13:32:33 31-07-2024
Гость (13:17:36 31-07-2024) Нет нет. Всё как продавалось, так и продаётся. Ну скинут вам... мне и даром не надобно
13:28:07 31-07-2024
Адалиновский дом, похоже?
13:53:36 31-07-2024
А пожар то, поди, незаменимые высококлассные специалисты устроили?)
14:25:00 31-07-2024
Адалин
15:38:03 31-07-2024
Там же несколько домов строится, какой пыхнул?
15:51:21 31-07-2024
Южный тракт 31
16:04:24 31-07-2024
Гость (15:51:21 31-07-2024) Южный тракт 31... Нет такого адреса) Там на 15 все