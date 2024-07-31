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В Барнауле загорелся строящийся многоэтажный дом

Многоэтажка расположена в поселке Южном

31 июля 2024, 12:20, ИА Амител

Строящийся дом загорелся в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В барнаульском поселке Южном загорелся строящийся многоэтажный дом, сообщает "В курсе 22". Очевидцы отмечают, что горят "все пролеты".

"Утеплитель горит. Надеюсь, с домом все в порядке будет", – рассказали в комментариях.

Барнаул Пожары

Комментарии 14

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Стас Пле

12:28:54 31-07-2024

должны же использовать негорючий?

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гость

12:41:27 31-07-2024

нет оснований для паники. горит пожаробезопасный утеплитель. после выгорания утеплителя будут проведены штукатурные работы и продажа квартир будет продолжена

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Гость

12:45:51 31-07-2024

Беда всех стекловатных человейников в их исключительной горючести.
Пресловутый утеплитель горит как вата, выделяя при этом удушливый от токсичной химии дым, который не оставляет никаких шансов на спасение жильцам.

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Гость

12:51:04 31-07-2024

А разве утеплитель не должен быть негорючим?

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RUSSKIY

13:24:13 31-07-2024

Гость (12:51:04 31-07-2024) А разве утеплитель не должен быть негорючим?... На бумагах негорючий, а по факту как повезёт, но обычно не везёт.
А что за дом, кто застройщик? Можно подробнее?
Квартирами тоже, например, выпускники детдомов должны быть обеспечены, а по факту всякие замминистров насоновы обеспечены с запасом.

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Мусик

12:54:51 31-07-2024

теперь как я понимаю - под снос?
конструкциям несущим кердык?

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Гость

13:17:36 31-07-2024

Мусик (12:54:51 31-07-2024) теперь как я понимаю - под снос?конструкциям несущим кер... Нет нет. Всё как продавалось, так и продаётся. Ну скинут вам тысяч 30, и то врятли

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Мусик

13:32:33 31-07-2024

Гость (13:17:36 31-07-2024) Нет нет. Всё как продавалось, так и продаётся. Ну скинут вам... мне и даром не надобно

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Гость

13:28:07 31-07-2024

Адалиновский дом, похоже?

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Гость

13:53:36 31-07-2024

А пожар то, поди, незаменимые высококлассные специалисты устроили?)

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А что за дом, кто застройщик?

14:25:00 31-07-2024

Адалин

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гость

15:38:03 31-07-2024

Там же несколько домов строится, какой пыхнул?

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Гость

15:51:21 31-07-2024

Южный тракт 31

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Гость

16:04:24 31-07-2024

Гость (15:51:21 31-07-2024) Южный тракт 31... Нет такого адреса) Там на 15 все

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