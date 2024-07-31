В Барнауле загорелся строящийся многоэтажный дом

Многоэтажка расположена в поселке Южном

31 июля 2024, 12:20, ИА Амител

Строящийся дом загорелся в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В барнаульском поселке Южном загорелся строящийся многоэтажный дом, сообщает "В курсе 22". Очевидцы отмечают, что горят "все пролеты".