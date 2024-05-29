В Барнауле закроют на ремонт переезд через трамвайные пути на "Цветочной"

На движение электротранспорта работы не повлияют

29 мая 2024, 20:30, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

С 3 июня в Барнауле перекроют проезд через трамвайные пути около остановки "Цветочная" на улице Попова, 184. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Работы начнутся с 3 июня в 08:00 и продлятся до 08:00 10 июня. Отмечается, что на время ремонта маршруты трамваев № 2, 7 и 10 не изменятся. Переезд будет закрыт только для автотранспорта.

Водителей призывают быть внимательнее, а также заранее выбирать маршруты объезда перекрытого участка.