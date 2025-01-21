В Барнауле закрыли для посещения парк "Центральный" с 21 по 23 января
Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями
21 января 2025, 11:31, ИА Амител
Барнаульский парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли в связи с погодными условиями в период с 21 по 23 января. Об этом сообщили в мэрии.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (осадки в виде мокрого снега, усиление ветра, повышение температуры), а также с целью сохранения ледового покрытия катка с 21 по 23 января 2025 года парк культуры и отдыха "Центральный" закрыт для посещений", – заявили в администрации города.
Напомним, в Алтайском крае в период с 21 по 23 января 2025 года ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, а также гололедные явления и усиление ветра в пределах 20-24 м/с. Также 2З января в регион придет резкое похолодание.
Помимо этого, в мэрии предупредили, что в связи с ожидаемыми погодными условиями на трассах возможно ухудшение дорожной обстановки.
11:46:50 21-01-2025
Странно... Вроде в Сибири живем!
12:14:15 21-01-2025
Глупость какая. Давайте вообще запретим на улицу выходить, а то мало ли что! Совсем уже крышей некоторые поехали.
12:43:33 21-01-2025
А он вообще работает? Вечно закрыт. Да и парком это место теперь сложно назвать, скорее сквер.
08:32:22 22-01-2025
Это капздец, парк не может быть закрыт ни днем , ни ночью ни когда из дней ...
14:45:35 22-01-2025
Закрыли, как обычно, с людьми внутри?)