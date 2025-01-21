В Барнауле закрыли для посещения парк "Центральный" с 21 по 23 января

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями

21 января 2025, 11:31, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульский парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли в связи с погодными условиями в период с 21 по 23 января. Об этом сообщили в мэрии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (осадки в виде мокрого снега, усиление ветра, повышение температуры), а также с целью сохранения ледового покрытия катка с 21 по 23 января 2025 года парк культуры и отдыха "Центральный" закрыт для посещений", – заявили в администрации города.

Напомним, в Алтайском крае в период с 21 по 23 января 2025 года ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, а также гололедные явления и усиление ветра в пределах 20-24 м/с. Также 2З января в регион придет резкое похолодание.

Помимо этого, в мэрии предупредили, что в связи с ожидаемыми погодными условиями на трассах возможно ухудшение дорожной обстановки.