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В Барнауле закрыли для посещения парк "Центральный" с 21 по 23 января

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями

21 января 2025, 11:31, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru
Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульский парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли в связи с погодными условиями в период с 21 по 23 января. Об этом сообщили в мэрии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (осадки в виде мокрого снега, усиление ветра, повышение температуры), а также с целью сохранения ледового покрытия катка с 21 по 23 января 2025 года парк культуры и отдыха "Центральный" закрыт для посещений", – заявили в администрации города.

Напомним, в Алтайском крае в период с 21 по 23 января 2025 года ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, а также гололедные явления и усиление ветра в пределах 20-24 м/с. Также 2З января в регион придет резкое похолодание.

Помимо этого, в мэрии предупредили, что в связи с ожидаемыми погодными условиями на трассах возможно ухудшение дорожной обстановки.

Барнаул парки

Комментарии 5

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Гость

11:46:50 21-01-2025

Странно... Вроде в Сибири живем!

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Гость

12:14:15 21-01-2025

Глупость какая. Давайте вообще запретим на улицу выходить, а то мало ли что! Совсем уже крышей некоторые поехали.

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Гость

12:43:33 21-01-2025

А он вообще работает? Вечно закрыт. Да и парком это место теперь сложно назвать, скорее сквер.

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Сергей

08:32:22 22-01-2025

Это капздец, парк не может быть закрыт ни днем , ни ночью ни когда из дней ...

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Кристина

14:45:35 22-01-2025

Закрыли, как обычно, с людьми внутри?)

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