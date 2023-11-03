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В Барнауле закрыли конеферму АГАУ из-за многомиллионных убытков

Ферма была основана во времена СССР, в 1986 году

03 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) по решению ректора закрыл в Барнауле на своей территории конеферму, которая была основана в 1986 году. Об этом сообщили на странице фермы во "ВКонтакте".

По заявлению сотрудников, это приведет "к прекращению тренировок, детям в Центральном районе не останется места для занятий конным спортом, а люди потеряют свои рабочие места". "Кроме того, прекращение разведения латвийской породы в СФО приведет к утрате ценного генофонда", – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на АГАУ пишет, что латвийская порода лошадей была исключена из реестра Федерации конного спорта России еще 10 лет назад. Имеющиеся на конеферме 34 лошади разных пород передадут в аренду "Барнаульскому ипподрому", их жизни ничего не угрожает.

Также в вузе отметили, что конеферма содержалась на внебюджетные средства университета и была убыточной. В данный момент убыток составляет 3 млн рублей, в следующем году должны были выделить 4,5 млн на содержание.

Барнаул животные АГАУ

Комментарии 23

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Гость

11:49:40 03-11-2023

колбаса?

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Гость

12:34:09 03-11-2023

Гость (11:49:40 03-11-2023) колбаса?... Привет казахам!

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Гость

12:00:55 03-11-2023

их жизни ничего не угрожает --- хорошо что так, это даже не карпы

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Михаил

12:01:35 03-11-2023

Ректор позорник из-за каких 3 миллионов закрыл дело жизни многих человек. У него зарплата больше за год чем содержание этих коней. Позор

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Гость

12:23:56 03-11-2023

Михаил (12:01:35 03-11-2023) Ректор позорник из-за каких 3 миллионов закрыл дело жизни мн... Т.е. по вашему,ректор за свою зарплату должен содержать вам коней? Идите сами в ректоры и содержите.

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Гость

12:11:16 03-11-2023

Как все просто, росчерком пера прикрыли то, что работало почти сорок лет, не даром говорят "Ломать, не строить" (с)

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Гость

12:25:39 03-11-2023

Это не они лет 10-15 назад горели?

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Гость

12:37:37 03-11-2023

Какой вообще долг за конеферму может быть у сельхоз университета!!!??? У учебного заведения!? Вы там кого хотите учить вообще? ветеринаров, работников сельхоз предприятий, фермеров будущих!? Или дибилов!?!? Вопрос скорее к государству...

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Гость

13:15:27 03-11-2023

Гость (12:37:37 03-11-2023) Какой вообще долг за конеферму может быть у сельхоз универси... Конеферму содержать надо. Видимо ректор не смог обосновать финансирование этого объекта. Вы вообще зря, ВУЗам сейчас неплохо от государства перепадает. У того же АГАУ вы знаете сколько объектов по городу, которые он содержит? Десятки. Но видимо на этот ректору самому было плевать.

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Гость

13:56:15 03-11-2023

Гость (13:15:27 03-11-2023) Конеферму содержать надо. Видимо ректор не смог обосновать ф... вы до сих пор в 19-м веке живете? Много вы выдели лошадей у сельхозпредприятий, фермеров? По-моему, только у пастухов остались. Лишь бы ляпнуть. Написано же, что экономически невыгодно, сейчас рынок решает, а вы до сих пор в колхозе

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Афиноген

12:51:25 03-11-2023

И всё нам пытаются втереть очки ,что мы на подъёме ,что у нас прёт все кругом,тогда вот это закрытие этой фермы ,что это такое ?Прогресс?Если она нужна ВУЗу ,то почему она не финансируется?Смотрю ,также и по своему предприятию,положение ,примерно то же.

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Гость

13:01:01 03-11-2023

Позор губернатору, и всей его пиаркомпании блогеров. Аграрный университет....и без своих полей и животных - во до чего край аграрный докатился, совхозы комбинаты тепличные таким же прахом пошли.

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Гость

13:01:17 03-11-2023

А кому вообще сейчас нужны лошади?

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Гость

13:08:20 03-11-2023

Какой позор...Руководству в первую очередь. Одной подписью решилась судьба того дела, которое не им было создано!!!!! Вот называется сельхозуниверситет, который учит ветеринаров будущих и т.д. Повторюсь позор позор позор. Не допустить...

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александр

13:54:11 03-11-2023

Бабло побеждает все, в том числе и совесть минсельхоза и ректора. А что губернатор?

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Гость

14:15:47 03-11-2023

А что губернатор? ----- А всё губернатор. Выборы то прошли.

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Кати

14:18:57 03-11-2023

Всё приходит в упадок и разорению в нашей стране……до чего докатились…

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В тему

15:34:49 03-11-2023

Видел не один год тех счастливых детей, кто занимался с лошадьми на этой ферме. Обидно и несправедливо по отношению к работникам, лошадям и, особенно, к детям. Позорный, нищий и бездуховный край, гордо именующий себя кормильцем России.

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Антон

17:19:42 03-11-2023

не в коня овес получается

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Другой михаил

17:27:44 03-11-2023

Михаил (12:01:35 03-11-2023) Ректор позорник из-за каких 3 миллионов закрыл дело жизни мн... Да, пятаки глаза давно закрыли. Первых коней из Латвии привозили. Чтобы дети занятие имели, теперь если шпана власихинская "попортит ректору пробор", пусть вспомнит лошадок

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Сергей

17:42:28 03-11-2023

Бедный и многострадальный Алтайский край - зарплата самая маленькая в России, огромная убыль населения, уровень жизни никакой позор. Но томенко хвалят, а за что, не понятно. Когда уже обратит внимание Кремль на нас?

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гость

22:32:11 03-11-2023

А что теперь махать крылями? дело сделано. В таком случае надо и Сельхозинститут прикрыть. Ведь экономия выйдет. А помещения продать торгачам.

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Менеджер

07:58:33 04-11-2023

Видимо ректору на новый крузак не хватает

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