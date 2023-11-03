В Барнауле закрыли конеферму АГАУ из-за многомиллионных убытков
Ферма была основана во времена СССР, в 1986 году
03 ноября 2023, 11:45, ИА Амител
Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) по решению ректора закрыл в Барнауле на своей территории конеферму, которая была основана в 1986 году. Об этом сообщили на странице фермы во "ВКонтакте".
По заявлению сотрудников, это приведет "к прекращению тренировок, детям в Центральном районе не останется места для занятий конным спортом, а люди потеряют свои рабочие места". "Кроме того, прекращение разведения латвийской породы в СФО приведет к утрате ценного генофонда", – говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на АГАУ пишет, что латвийская порода лошадей была исключена из реестра Федерации конного спорта России еще 10 лет назад. Имеющиеся на конеферме 34 лошади разных пород передадут в аренду "Барнаульскому ипподрому", их жизни ничего не угрожает.
Также в вузе отметили, что конеферма содержалась на внебюджетные средства университета и была убыточной. В данный момент убыток составляет 3 млн рублей, в следующем году должны были выделить 4,5 млн на содержание.
11:49:40 03-11-2023
колбаса?
12:34:09 03-11-2023
Гость (11:49:40 03-11-2023) колбаса?... Привет казахам!
12:00:55 03-11-2023
их жизни ничего не угрожает --- хорошо что так, это даже не карпы
12:01:35 03-11-2023
Ректор позорник из-за каких 3 миллионов закрыл дело жизни многих человек. У него зарплата больше за год чем содержание этих коней. Позор
12:23:56 03-11-2023
Михаил (12:01:35 03-11-2023) Ректор позорник из-за каких 3 миллионов закрыл дело жизни мн... Т.е. по вашему,ректор за свою зарплату должен содержать вам коней? Идите сами в ректоры и содержите.
12:11:16 03-11-2023
Как все просто, росчерком пера прикрыли то, что работало почти сорок лет, не даром говорят "Ломать, не строить" (с)
12:25:39 03-11-2023
Это не они лет 10-15 назад горели?
12:37:37 03-11-2023
Какой вообще долг за конеферму может быть у сельхоз университета!!!??? У учебного заведения!? Вы там кого хотите учить вообще? ветеринаров, работников сельхоз предприятий, фермеров будущих!? Или дибилов!?!? Вопрос скорее к государству...
13:15:27 03-11-2023
Гость (12:37:37 03-11-2023) Какой вообще долг за конеферму может быть у сельхоз универси... Конеферму содержать надо. Видимо ректор не смог обосновать финансирование этого объекта. Вы вообще зря, ВУЗам сейчас неплохо от государства перепадает. У того же АГАУ вы знаете сколько объектов по городу, которые он содержит? Десятки. Но видимо на этот ректору самому было плевать.
13:56:15 03-11-2023
Гость (13:15:27 03-11-2023) Конеферму содержать надо. Видимо ректор не смог обосновать ф... вы до сих пор в 19-м веке живете? Много вы выдели лошадей у сельхозпредприятий, фермеров? По-моему, только у пастухов остались. Лишь бы ляпнуть. Написано же, что экономически невыгодно, сейчас рынок решает, а вы до сих пор в колхозе
12:51:25 03-11-2023
И всё нам пытаются втереть очки ,что мы на подъёме ,что у нас прёт все кругом,тогда вот это закрытие этой фермы ,что это такое ?Прогресс?Если она нужна ВУЗу ,то почему она не финансируется?Смотрю ,также и по своему предприятию,положение ,примерно то же.
13:01:01 03-11-2023
Позор губернатору, и всей его пиаркомпании блогеров. Аграрный университет....и без своих полей и животных - во до чего край аграрный докатился, совхозы комбинаты тепличные таким же прахом пошли.
13:01:17 03-11-2023
А кому вообще сейчас нужны лошади?
13:08:20 03-11-2023
Какой позор...Руководству в первую очередь. Одной подписью решилась судьба того дела, которое не им было создано!!!!! Вот называется сельхозуниверситет, который учит ветеринаров будущих и т.д. Повторюсь позор позор позор. Не допустить...
13:54:11 03-11-2023
Бабло побеждает все, в том числе и совесть минсельхоза и ректора. А что губернатор?
14:15:47 03-11-2023
А что губернатор? ----- А всё губернатор. Выборы то прошли.
14:18:57 03-11-2023
Всё приходит в упадок и разорению в нашей стране……до чего докатились…
15:34:49 03-11-2023
Видел не один год тех счастливых детей, кто занимался с лошадьми на этой ферме. Обидно и несправедливо по отношению к работникам, лошадям и, особенно, к детям. Позорный, нищий и бездуховный край, гордо именующий себя кормильцем России.
17:19:42 03-11-2023
не в коня овес получается
17:27:44 03-11-2023
Михаил (12:01:35 03-11-2023) Ректор позорник из-за каких 3 миллионов закрыл дело жизни мн... Да, пятаки глаза давно закрыли. Первых коней из Латвии привозили. Чтобы дети занятие имели, теперь если шпана власихинская "попортит ректору пробор", пусть вспомнит лошадок
17:42:28 03-11-2023
Бедный и многострадальный Алтайский край - зарплата самая маленькая в России, огромная убыль населения, уровень жизни никакой позор. Но томенко хвалят, а за что, не понятно. Когда уже обратит внимание Кремль на нас?
22:32:11 03-11-2023
А что теперь махать крылями? дело сделано. В таком случае надо и Сельхозинститут прикрыть. Ведь экономия выйдет. А помещения продать торгачам.
07:58:33 04-11-2023
Видимо ректору на новый крузак не хватает