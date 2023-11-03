В Барнауле закрыли конеферму АГАУ из-за многомиллионных убытков

Ферма была основана во времена СССР, в 1986 году

03 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) по решению ректора закрыл в Барнауле на своей территории конеферму, которая была основана в 1986 году. Об этом сообщили на странице фермы во "ВКонтакте".

По заявлению сотрудников, это приведет "к прекращению тренировок, детям в Центральном районе не останется места для занятий конным спортом, а люди потеряют свои рабочие места". "Кроме того, прекращение разведения латвийской породы в СФО приведет к утрате ценного генофонда", – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на АГАУ пишет, что латвийская порода лошадей была исключена из реестра Федерации конного спорта России еще 10 лет назад. Имеющиеся на конеферме 34 лошади разных пород передадут в аренду "Барнаульскому ипподрому", их жизни ничего не угрожает.

Также в вузе отметили, что конеферма содержалась на внебюджетные средства университета и была убыточной. В данный момент убыток составляет 3 млн рублей, в следующем году должны были выделить 4,5 млн на содержание.