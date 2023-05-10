В Барнауле закрыли парк "Центральный" в связи с началом благоустройства
Подрядчик уже приступил к демонтажным работам
10 мая 2023, 13:37, ИА Амител
В Барнауле 10 мая в рамках благоустройства парка "Центральный" его территорию закрыли для посетителей.
Подрядчик уже начал демонтажные работы. Бригады выполняют срезку асфальтового покрытия, выравнивают площадку под будущие места для отдыха и устройства детской игровой зоны, а также разбирают конструкцию фонтана.
Кроме того, в ближайшие дни электрики приступят к замене освещения, сообщили в мэрии.
В 2022 году парк "Центральный" победил в народном голосовании в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда". На его благоустройство выделили более 100 млн рублей. Проектом предусмотрены новые дорожки, беседки, скамейки и игровая площадка для детей. Также планируется обновить ландшафтный дизайн, заменить уличное освещение и установить камеры видеонаблюдения.
Работы должны завершить до конца года.
15:28:29 10-05-2023
В связи с началом распила денег.
15:48:22 10-05-2023
Шо, опять? Его же вроде вот не так давно ремонтировали от и до.
16:27:46 10-05-2023
К осени отремонтируют, зимой все опять придет в негодность, и весной все заново начинай!