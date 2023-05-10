В Барнауле закрыли парк "Центральный" в связи с началом благоустройства

Подрядчик уже приступил к демонтажным работам

10 мая 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 10 мая в рамках благоустройства парка "Центральный" его территорию закрыли для посетителей.

Подрядчик уже начал демонтажные работы. Бригады выполняют срезку асфальтового покрытия, выравнивают площадку под будущие места для отдыха и устройства детской игровой зоны, а также разбирают конструкцию фонтана.

Кроме того, в ближайшие дни электрики приступят к замене освещения, сообщили в мэрии.

В 2022 году парк "Центральный" победил в народном голосовании в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда". На его благоустройство выделили более 100 млн рублей. Проектом предусмотрены новые дорожки, беседки, скамейки и игровая площадка для детей. Также планируется обновить ландшафтный дизайн, заменить уличное освещение и установить камеры видеонаблюдения.

Работы должны завершить до конца года.