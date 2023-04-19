Доступ в барнаульский парк "Центральный" ограничат на время благоустройства

Посещение парка ограничат для безопасности горожан

19 апреля 2023, 12:45, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

Работу барнаульского парка "Центральный" ограничат на время благоустройства. Барнаульцы не смогут гулять по всей его территории. Об этом рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и ЖКХ Антон Шеломенцев на пресс-конференции 18 апреля.

"Благоустройство территории начнётся при наступлении хорошей весенней погоды. Работа парка на период реконструкции будет ограничена. Чтобы не рисковать безопасностью посетителей, "Центральный" будет ограничен для посещения. Надо будет соблюсти все сроки, потому что это серьёзный, большой объект", – сказал Шеломенцев.

Будут ли власти полностью закрывать парк или частично, пока неизвестно. Amic.ru запросил подробности в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, там пообещали предоставить их позже.

Напомним, что подрядчика для благоустройства парка "Центральный" в этом году уже нашли. Он построит на этой территории новые дорожки, установит новое освещение, туалеты, скамейки, урны, качели, видеокамеры, малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, обновит пешеходные связи в районе центральных аллей, оборудует детскую площадку и высадит деревья. Главным мероприятием в парке станет ремонт уже существующего фонтана. На обновление "Центрального" в 2023 году потратят около 100 млн рублей.

Отметим, что в этом году в Барнауле также пройдёт второй этап благоустройства парка "Юбилейный" и четвёртый этап обновления парка "Изумрудный". В "Юбилейном" появится новая, самая протяжённая в городе велобеговая дорожка, освещение, пешеходные связи и туалеты. В "Изумрудном" обновят входные группы и ограждения вдоль парка, сделают новые пешеходные связи, восстановят Томский бульвар, построят амфитеатр и обустроят парковку со стороны проспекта Сибирского.

Кстати, 15 апреля 2023 года в Барнауле началось голосование за благоустройство общественных территорий уже на 2024 год по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". В список по Барнаулу попали, например, Сиреневый бульвар на ул. Сиреневой, 7, парк "Зелёный сквер" за Краевым художественным музеем, Демидовская площадь, аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова), Обской бульвар, сквер Пушкина, площадь маршала Жукова, сквер "Ротонда", сквер медиков и другие объекты. Проголосовать можно на сайте 22.gorodsreda.ru до 31 мая 2023 года.