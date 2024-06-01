В Барнауле закрылось кафе "Дубаи" на Павловском тракте

В ближайшие дни заведение снесут

01 июня 2024, 11:30, ИА Амител

Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"

В Барнауле с 1 июня прекратило работу кафе "Дубаи" на Павловском тракте, 138/1, сообщила amic.ru сотрудница сети быстрого питания.

"С 1 июня кафе не работает. Заказы не принимаем", – рассказала собеседница.

Заведение закрыли из-за того, что суд признал здание самовольной постройкой. Объект демонтируют уже в начале месяца.

Подробнее о ситуации можно почитать в разборе amic.ru.

Несмотря на закрытие точки на Павловском тракте, в Барнауле есть еще два кафе "Дубаи", расположенных в центре города.