В Барнауле закрылось кафе "Дубаи" на Павловском тракте
В ближайшие дни заведение снесут
01 июня 2024, 11:30, ИА Амител
Кафе "Дубаи" на Павловском тракте в Барнауле / Фото: "Яндекс.Карты"
В Барнауле с 1 июня прекратило работу кафе "Дубаи" на Павловском тракте, 138/1, сообщила amic.ru сотрудница сети быстрого питания.
"С 1 июня кафе не работает. Заказы не принимаем", – рассказала собеседница.
Заведение закрыли из-за того, что суд признал здание самовольной постройкой. Объект демонтируют уже в начале месяца.
Подробнее о ситуации можно почитать в разборе amic.ru.
Несмотря на закрытие точки на Павловском тракте, в Барнауле есть еще два кафе "Дубаи", расположенных в центре города.
11:42:43 01-06-2024
Надо и остальные снести, а построить пирожковые-пельменные
15:33:48 01-06-2024
Гость (11:42:43 01-06-2024) Надо и остальные снести, а построить пирожковые-пельменные ...
Весь город снести и нарыть землянок.
17:08:30 01-06-2024
Гость (15:33:48 01-06-2024) Весь город снести и нарыть землянок. ... Кишлаки вам подавай ?
17:27:54 01-06-2024
Гость (17:08:30 01-06-2024) Кишлаки вам подавай ?... То есть если продавать арабскую еду (а это арабская жрачка), то значит ты хочешь в Барнауле кишлак? Ну непростая у тебя логика)) я ее так и не увидел))
17:58:08 01-06-2024
Гость (15:33:48 01-06-2024) Весь город снести и нарыть землянок. ...
Жрать вонючие пельмени с непонятной начинкой - странное занятие.
08:24:57 02-06-2024
Гость (17:58:08 01-06-2024) Жрать вонючие пельмени с непонятной начинкой - странное...
Жрут же в узбечках всякие помои и нахваливают еще.
12:46:36 02-06-2024
Гость (11:42:43 01-06-2024) Надо и остальные снести, а построить пирожковые-пельменные ... Тебя бы снести
12:30:19 01-06-2024
И блинные!!!
13:57:29 01-06-2024
Кому оно там мешало 20 м от Павловского тракта? Оно там с 90-х годов.
21:53:09 01-06-2024
Гость (13:57:29 01-06-2024) Кому оно там мешало 20 м от Павловского тракта? Оно там с 90... Правильно делают что сносят, нефиг самовольничать.
17:28:26 01-06-2024
Раньше это было кафе "Столица". Примерно в начале 2000-х его построили.
Оно даже занимало призовые места в конкурсе на лучшее летнее кафе города.
Было там народу очень много. Получается что раньше было одно из лучших, а сейчас не законное)! Что то не сходится)
17:34:32 01-06-2024
Константин. (17:28:26 01-06-2024) Раньше это было кафе "Столица". Примерно в начале 2000-х его... Раньше у тебя здесь и губернатором Суриков был) тоже считался хорошим)
16:29:44 02-06-2024
Очень не плохая шаурма в Дубае.. даже жаль что рядом с домом сносят, не дай бог поставят пельмени и беляши как в ранних комментах человек писал) такого я и дома могу отведать