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В Барнауле закрывается книжный отдел в магазине "Книжный мир"

Причины не уточняются

07 июня 2024, 13:16, ИА Амител

"Книжный мир" в Барнауле / Фото: amic.ru
"Книжный мир" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле закрывается книжный отдел в магазине "Книжный мир", расположенном на Социалистическом проспекте, 117а. Об этом сообщается на странице торговой точки во "ВКонтакте".

"Дорогие друзья, сообщаем грустную новость. Наш отдел, к сожалению, закрывается. В связи с этим идет большая распродажа. Спасибо всем, кто был с нами. Мы вас всех очень любим", – говорится в сообщении.

Причины закрытия не уточняются. Напомним, здание "Книжного мира" построено в 2006 году.

Фото предоставлено пресс-службой Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова

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Комментарии 25

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гость

13:29:07 07-06-2024

шобы люди читали книжки надыть что б они-книжки были доступные по цене, тада и закрывать не надо

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Гость

13:34:37 07-06-2024

гость (13:29:07 07-06-2024) шобы люди читали книжки надыть что б они-книжки были доступн... Ага, бесплатные... Вот откуда вы берётесь....

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Гость

13:40:24 07-06-2024

Гость (13:34:37 07-06-2024) Ага, бесплатные... Вот откуда вы берётесь....... в библиотЭку сходи и обчитайся бесплатно.

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Гость

15:48:46 07-06-2024

Гость (13:34:37 07-06-2024) Ага, бесплатные... Вот откуда вы берётесь....... К сожалению сейчас большинство не имеет возможности купить интересную книгу. Затраты на печатную продукцию велеки, а доходы средней семьи с 2-3 детьми желают лучшего. Вот и получается замкнутый круг....

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Гость

19:26:28 08-06-2024

Гость (15:48:46 07-06-2024) К сожалению сейчас большинство не имеет возможности купить и... Затраты на печатную продукцию велЕки - чтение тебе давно не друг. Кто хочет, тот читает.

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Гость

13:36:47 07-06-2024

Люди книги читают. Только не бумажные.

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Гость

14:06:08 07-06-2024

гость (13:29:07 07-06-2024) шобы люди читали книжки надыть что б они-книжки были доступн... Они и доступны - в электронном виде. Покупаешь читалку, и вперед. Все равно львиная доля книг - проходная, на раз прочитать. И что с ними потом, с бумажными, делать? Дома складировать? Я понимаю еще покупать в бумажном виде учебную литературу и справочную, это зачастую удобнее. Но художественную... Разве что-то очень полюбившееся. А поскольку жадность наших книгоиздателей не знает границ, то туда им и дорога с их книгами за тысячи.

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Гость

13:33:06 07-06-2024

Останется магазин "Книжный мир"... но без книг... Заходишь в "Книжный мир", и кроме кофе и трусов приобрести нечего.... выходишь начитанным!

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Гость

13:33:10 07-06-2024

"Напомним, здание "Книжного мира" построено в 2006 году."
А до этого оно называлось магазин Орбита!

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Гость

13:33:55 07-06-2024

Очень жаль )

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Чучмек

13:44:55 07-06-2024

Теперь живые книги только в Букинисте?

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Гость

17:40:49 07-06-2024

Чучмек (13:44:55 07-06-2024) Теперь живые книги только в Букинисте?... В любом маркетплейсе горы книг, с доставкой.

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Гость

13:46:08 07-06-2024

эпоха онлайн торговли и крупных сетей.

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ыть

13:51:15 07-06-2024

По поводу стоимости книг - здесь вообще все непонятно. Например в Чижике есть книги, которые стоят 100-200 рублей. Эти же самые книги в книжных магазинах стоят 800-1000. Я не нашел отличий. Я понимаю, в стоимость книги закладывается расходы на аренду, зарплату продавцов и т.д. Но явно ценник не может быть в 5-10 раз больше. В маркетплейсах кроме комиссии площадки вообще расходов нет, а цена не ниже. Может быть просто жадность издательств? ХЗ.

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Гость

21:02:02 07-06-2024

ыть (13:51:15 07-06-2024) По поводу стоимости книг - здесь вообще все непонятно. Напри...
В Чижике и тушенка есть до 100 рублей. Зачем брать за 400-500. Тоже отличий нет. Банка, крышка, этикетка и внутри что-то болтается.

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Точка

11:17:21 08-06-2024

Гость (21:02:02 07-06-2024) В Чижике и тушенка есть до 100 рублей. Зачем брать за 4... В чижике те же издания гораздо дешевле. "Яркие страницы", например. В магазине 500+, на вб 300+ (в основном 400+), а в Чижике 100-200 рублей

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Гость

13:56:41 07-06-2024

Книги бумажные много людей читают но удобней и дешевле брать через азонавайберизы

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Гость

14:12:22 07-06-2024

Просто не конкурент маркетплейсам, на которых можно купить ощутимо дешевле. Плюс реалии нашей ежедневной гонки за заработком, многие наверное хотели бы почитать книжку вечером, отвлечься, но до дома доползают уже ночью: помыться, поесть, уснуть, а завтра по кругу. В городах, где есть метро, хоть там пока едешь можно почитать. Получилось нытье, но это так на самом деле.

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Гость

13:06:23 08-06-2024

Гость (14:12:22 07-06-2024) Просто не конкурент маркетплейсам, на которых можно купить о... Самые дешевые в букинистических.

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Маркетолог

15:34:00 07-06-2024

В этом здании вообще арендаторов не осталось, кроме "Сковородовны" и кафе на первом этаже. Это о чем-то же говорит. Там был большой отдел игрушек на втором этаже. На четвертом было большое кафе. Все съехали. Народу неинтересно ходить в такие места. Народ сейчас больше ориентирован на одежду, бытовую технику, компы и телефоны. Пустили бы компьютеры и телефоны на четвертый этаж, на второй - большой отдел одежды - может, и ожило бы это все. А книжки на один этаж с канцтоварами и игрушками

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Гость

16:12:53 07-06-2024

Вот тебе и Центр. Покупателей то нет.

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Гость

16:47:10 07-06-2024

Гость (16:12:53 07-06-2024) Вот тебе и Центр. Покупателей то нет.... Все покупатели ушли на маркетплейсы

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Гость

17:24:48 07-06-2024

Гость (16:47:10 07-06-2024) Все покупатели ушли на маркетплейсы... Потому что это удобнее (в этом плане, как ни странно звучит, спасибо той самой изоляции - развилась доставка и удаленка). А товарищам в ТЦ пора урезать осетра с наценкой, иначе последних покупателей потеряют.

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Антон

17:48:58 07-06-2024

Честно говоря не понятно зачем ехать в магазин, если хочешь именно бумажную книгу проще купить на маркетплейсе, с доставкой, и дешевле.
А если бумажная не нужна, есть электронные которые и места не занимают и дешевле бумажных.

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Гость

23:54:57 07-06-2024

Книги доступны в электронном формате. Бумажные покупают только ценители, которых не так уж и много

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