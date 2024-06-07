В Барнауле закрывается книжный отдел в магазине "Книжный мир"
Причины не уточняются
07 июня 2024, 13:16, ИА Амител
"Книжный мир" в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле закрывается книжный отдел в магазине "Книжный мир", расположенном на Социалистическом проспекте, 117а. Об этом сообщается на странице торговой точки во "ВКонтакте".
"Дорогие друзья, сообщаем грустную новость. Наш отдел, к сожалению, закрывается. В связи с этим идет большая распродажа. Спасибо всем, кто был с нами. Мы вас всех очень любим", – говорится в сообщении.
Причины закрытия не уточняются. Напомним, здание "Книжного мира" построено в 2006 году.
13:29:07 07-06-2024
шобы люди читали книжки надыть что б они-книжки были доступные по цене, тада и закрывать не надо
13:34:37 07-06-2024
гость (13:29:07 07-06-2024) шобы люди читали книжки надыть что б они-книжки были доступн... Ага, бесплатные... Вот откуда вы берётесь....
13:40:24 07-06-2024
Гость (13:34:37 07-06-2024) Ага, бесплатные... Вот откуда вы берётесь....... в библиотЭку сходи и обчитайся бесплатно.
15:48:46 07-06-2024
Гость (13:34:37 07-06-2024) Ага, бесплатные... Вот откуда вы берётесь....... К сожалению сейчас большинство не имеет возможности купить интересную книгу. Затраты на печатную продукцию велеки, а доходы средней семьи с 2-3 детьми желают лучшего. Вот и получается замкнутый круг....
19:26:28 08-06-2024
Гость (15:48:46 07-06-2024) К сожалению сейчас большинство не имеет возможности купить и... Затраты на печатную продукцию велЕки - чтение тебе давно не друг. Кто хочет, тот читает.
13:36:47 07-06-2024
Люди книги читают. Только не бумажные.
14:06:08 07-06-2024
гость (13:29:07 07-06-2024) шобы люди читали книжки надыть что б они-книжки были доступн... Они и доступны - в электронном виде. Покупаешь читалку, и вперед. Все равно львиная доля книг - проходная, на раз прочитать. И что с ними потом, с бумажными, делать? Дома складировать? Я понимаю еще покупать в бумажном виде учебную литературу и справочную, это зачастую удобнее. Но художественную... Разве что-то очень полюбившееся. А поскольку жадность наших книгоиздателей не знает границ, то туда им и дорога с их книгами за тысячи.
13:33:06 07-06-2024
Останется магазин "Книжный мир"... но без книг... Заходишь в "Книжный мир", и кроме кофе и трусов приобрести нечего.... выходишь начитанным!
13:33:10 07-06-2024
"Напомним, здание "Книжного мира" построено в 2006 году."
А до этого оно называлось магазин Орбита!
13:33:55 07-06-2024
Очень жаль )
13:44:55 07-06-2024
Теперь живые книги только в Букинисте?
17:40:49 07-06-2024
Чучмек (13:44:55 07-06-2024) Теперь живые книги только в Букинисте?... В любом маркетплейсе горы книг, с доставкой.
13:46:08 07-06-2024
эпоха онлайн торговли и крупных сетей.
13:51:15 07-06-2024
По поводу стоимости книг - здесь вообще все непонятно. Например в Чижике есть книги, которые стоят 100-200 рублей. Эти же самые книги в книжных магазинах стоят 800-1000. Я не нашел отличий. Я понимаю, в стоимость книги закладывается расходы на аренду, зарплату продавцов и т.д. Но явно ценник не может быть в 5-10 раз больше. В маркетплейсах кроме комиссии площадки вообще расходов нет, а цена не ниже. Может быть просто жадность издательств? ХЗ.
21:02:02 07-06-2024
ыть (13:51:15 07-06-2024) По поводу стоимости книг - здесь вообще все непонятно. Напри...
В Чижике и тушенка есть до 100 рублей. Зачем брать за 400-500. Тоже отличий нет. Банка, крышка, этикетка и внутри что-то болтается.
11:17:21 08-06-2024
Гость (21:02:02 07-06-2024) В Чижике и тушенка есть до 100 рублей. Зачем брать за 4... В чижике те же издания гораздо дешевле. "Яркие страницы", например. В магазине 500+, на вб 300+ (в основном 400+), а в Чижике 100-200 рублей
13:56:41 07-06-2024
Книги бумажные много людей читают но удобней и дешевле брать через азонавайберизы
14:12:22 07-06-2024
Просто не конкурент маркетплейсам, на которых можно купить ощутимо дешевле. Плюс реалии нашей ежедневной гонки за заработком, многие наверное хотели бы почитать книжку вечером, отвлечься, но до дома доползают уже ночью: помыться, поесть, уснуть, а завтра по кругу. В городах, где есть метро, хоть там пока едешь можно почитать. Получилось нытье, но это так на самом деле.
13:06:23 08-06-2024
Гость (14:12:22 07-06-2024) Просто не конкурент маркетплейсам, на которых можно купить о... Самые дешевые в букинистических.
15:34:00 07-06-2024
В этом здании вообще арендаторов не осталось, кроме "Сковородовны" и кафе на первом этаже. Это о чем-то же говорит. Там был большой отдел игрушек на втором этаже. На четвертом было большое кафе. Все съехали. Народу неинтересно ходить в такие места. Народ сейчас больше ориентирован на одежду, бытовую технику, компы и телефоны. Пустили бы компьютеры и телефоны на четвертый этаж, на второй - большой отдел одежды - может, и ожило бы это все. А книжки на один этаж с канцтоварами и игрушками
16:12:53 07-06-2024
Вот тебе и Центр. Покупателей то нет.
16:47:10 07-06-2024
Гость (16:12:53 07-06-2024) Вот тебе и Центр. Покупателей то нет.... Все покупатели ушли на маркетплейсы
17:24:48 07-06-2024
Гость (16:47:10 07-06-2024) Все покупатели ушли на маркетплейсы... Потому что это удобнее (в этом плане, как ни странно звучит, спасибо той самой изоляции - развилась доставка и удаленка). А товарищам в ТЦ пора урезать осетра с наценкой, иначе последних покупателей потеряют.
17:48:58 07-06-2024
Честно говоря не понятно зачем ехать в магазин, если хочешь именно бумажную книгу проще купить на маркетплейсе, с доставкой, и дешевле.
А если бумажная не нужна, есть электронные которые и места не занимают и дешевле бумажных.
23:54:57 07-06-2024
Книги доступны в электронном формате. Бумажные покупают только ценители, которых не так уж и много