Причины не уточняются

07 июня 2024, 13:16, ИА Амител

"Книжный мир" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле закрывается книжный отдел в магазине "Книжный мир", расположенном на Социалистическом проспекте, 117а. Об этом сообщается на странице торговой точки во "ВКонтакте".

"Дорогие друзья, сообщаем грустную новость. Наш отдел, к сожалению, закрывается. В связи с этим идет большая распродажа. Спасибо всем, кто был с нами. Мы вас всех очень любим", – говорится в сообщении.

Причины закрытия не уточняются. Напомним, здание "Книжного мира" построено в 2006 году.