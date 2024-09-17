В Барнауле "заминировали" гостиницу "Алтай" и ряд социальных объектов

Сообщения о якобы существующих бомбах поступили путем анонимного звонка

17 сентября 2024, 18:35, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Очередная волна лжеминирований прокатилась по Барнаулу. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, сообщения о якобы существующей бомбе поступили в гостиницу "Алтай" и ряд социально значимых объектов.

Оперативные службы сработали быстро и эвакуировали людей. Правоохранители проводят необходимые мероприятия. Как и в большинстве случаев ранее, сообщения поступали через анонимный звонок.

"Ложные сообщения на подобные темы сегодня распространяются и в других регионах нашей страны. Злоумышленники стараются создать дополнительную нагрузку на экстренные службы и правоохранительную систему", – отметили в правительстве.

Правоохранители ведут поиск лиц, распространивших недостоверную информацию. Ситуация находится под контролем.