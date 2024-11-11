До -16 градусов похолодает в Барнауле в течение недели

Также в ближайшие дни ожидаются метели и снежные заносы

11 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Березы в инее / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле ожидается похолодание. Ночные температуры воздуха опустятся до -16 градусов в течение недели с 11 по 17 ноября. Об этом сообщил заместитель начальника управления по делам ГОЧС г. Барнаула Евгений Терещенко на расширенном аппаратном совещании в мэрии.

Региональный Гидрометцентр в ближайшие трое суток прогнозирует снижение температуры от -9 до -14 градусов ночью, и от -3 до -11 днем.

Также ожидают умеренный, по востоку временами сильный, снег, метели и гололедные явления. На дорогах местами возможны снежные заносы.

Ветер будет дуть западный, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 14-19 м/с.

Ранее стало известно, что очередная волна штормовой погоды ударит по Алтайскому краю днем 10 и ночью 11 ноября.