В Барнауле запускают всероссийский проект "Химия была, но мы расстались"

Теперь фототерапия как метод психологической поддержки будет доступен местным онкопациентам

31 октября 2024, 11:44, ИА Амител

Врач со смартфоном / Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Барнаул стал двадцатым городом, куда пришел всероссийский проект "Химия была, но мы расстались", сообщили amic.ru в пресс-службе проекта. В его рамках рассказывают уникальные истории людей с онкодиагнозом и проводят фототерапию как метод психологической поддержки.

2 ноября в столице Алтайского края состоится первая фотосессия для героев проекта, которую поддержат локальные волонтеры: фотографы и визажисты. В фотосъемке поучаствуют 15 местных героев, готовых поделиться своими историями с миром. Их портреты лягут в основу фотовыставки, которую приурочат к Всемирному дню борьбы против рака, отмечаемому 4 февраля.

"Всероссийский проект по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались" ставит своей целью способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических пациентов, используя фототерапию как метод психологической помощи. Инициатива направлена на дестигматизацию рака, призвана разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с онкологическим диагнозом, сделать общество более толерантным и гуманным", – говорится в сообщении.

В проекте уже поучаствовали более 600 россиян, столкнувшихся с раком. В Лиге онкофотографов – волонтерском движении, запущенном в рамках проекта, – состоит более 270 человек из 60 городов, пятеро из них поучаствуют в первой съемке в Барнауле.

Для поддержки проекта в городе запустили краудфандинговую кампанию на платформе Planeta.ru.

"Поддерживая проект "Химия была, но мы расстались" на платформе Planeta.ru, можно приобрести уникальные лоты: фотосессию для себя, личную встречу с именитым фотографом или день с командой на фотосессии в Барнауле", – отметили организаторы.

Чтобы стать героем проекта или присоединиться к Лиге онкофотографов, необходимо оставить заявку на сайте http://мояфототерапия.рф в одном из соответствующих разделов.