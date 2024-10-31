"Не знаем ваших имен и фамилий". Как amic.ru помогает читателям в сложных ситуациях

Вспоминаем несколько историй, в которых amic.ru и читатели смогли помочь

31 октября 2024, 09:26, ИА Амител

Фото: Glenn Carstens-Peters / unsplash.com

Amic.ru – 25 лет! И наша редакция принимает поздравления. Но не только мы. Все эти годы вы, наши читатели, были вместе с нами. Сообщали нам новости, рассказывали о проблемах и достижениях, вместе с нами разбирались в запутанных ситуациях, указывали на ошибки, просили помочь и – помогали. Спасибо вам, дорогие наши! Такие разные – насмешливые и веселые, сердитые и добрые, язвительные и терпеливые, но всегда активные и отзывчивые. За 25 лет истории amic вместе мы сделали многое, что вызывает гордость и уверенность в том, что наша работа нужна. И сегодня вспоминаем несколько таких ситуаций.

"Ставлю свечи за здоровье тех, кто помог"

В ноябре 2013 года редакция ИА "Амител" опубликовала историю Алены, мамы троих маленьких детей. Семейство проживало в ветхом летнем дачном домике на улице Малахова. Домик совершенно не был приспособлен для зимы. А летние дожди совсем порушили крышу, и накануне морозов семья оказалась в невыносимых условиях.

Публикация получила широкий резонанс. Читатели amic.ru откликнулись на призыв о помощи. И уже в первый вечер после выхода материала Алене и малышам повезли одежду и игрушки. А спустя три дня семья из дачного домика переехала в благоустроенную квартиру, аренду которой на год оплатил мужчина, назвавшийся Евгением и отказавшийся что-либо сообщить о себе. Через год Алена смогла купить на материнский капитал комнату в коммуналке, куда и переехала. Пусть маленькое, но свое жилье. "Я часто хожу в церковь и просто ставлю свечи за здоровье всех людей, которые нам помогли", – говорила мама Алены редакции.

"Каждого хочется обнять"

"Мы не знаем ваших имен и фамилий, не видели ваших лиц, но каждого хочется обнять..." – такое письмо пришло в редакцию amic.ru в июле 2014 года. Татьяна Иванова благодарила читателей amic.ru за помощь ее сыну. Мальчик боролся с раком носоглотки и проходил лечение в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина РАМН. Ребенку требовались дорогостоящие медицинские препараты, и наши читатели помогли их приобрести семье. Лечение было успешным.

"Мне хочется от всей души поблагодарить всех неравнодушных людей, кто откликнулся на нашу беду. Вы стали для нас настоящими друзьями, поддержав не только материально, но и морально. На протяжении долгих месяцев наша семья всегда чувствовала плечо друга. Мы не знаем ваших имен и фамилий, не видели ваших лиц, но каждого хочется обнять как самого родного человека! Низкий вам поклон друзья, пусть ваш дом обходят стороной все беды, крепкого здоровья вашим семьям!" – написала Татьяна.

"Мы просто не знаем, что делать"

В середине декабря 2014 года в редакцию amic.ru с просьбой о помощи обратилась 19-летняя Ольга. Ситуация у девушки была очень сложная: тяжело заболела мама. Онкологическое заболевание. Она долго скрывала от дочери свое состояние: Ольга работала в Москве. А потом слегла совсем. Девушка, узнав о болезни мамы, уволилась и приехала в Барнаул. Семья снимала частный дом. Денег на обследование и лекарства требовалось много. Девушка разрывалась между лежачей мамой и поиском работы. И однажды пришел момент, когда даже дров купить было не на что.

Мы опубликовали рассказ Ольги, а Светлана Шаповалова (тогда главный редактор ИА "Амител"), побывав дома у девушки и ее мамы, сделала репортаж. Читатели откликнулись на просьбу о помощи: собранных средств хватило не только на дрова, но и на продукты, и лекарства. Маму Ольги перевезли в более подходящие условия, провели обследование и обеспечили препаратами, которые облегчили ее состояние.

"Никому не нужен"

В январе 2024 года вместе с читателями amic.ru удалось помочь пожилому человеку. В редакцию обратились сотрудники гостиницы "Аль Капоне" в Новоалтайске. Туда еще перед Новым годом заселился 87-летний пенсионер. Сначала он платил за свой номер, но потом пенсия закончилась. Персоналу дедушка сказал, что идти ему больше некуда, хотя родственники есть. Сотрудники не позволили себе выгнать пожилого человека на улицу посреди зимы. Поэтому его просто оставили в гостинице, бесплатно кормили. Подробнее эту историю читайте здесь: "Я не нужен". На Алтае старика, которого лишили прописки, приютили в местном отеле.

Бронислава Николаевича оставили жить в гостинице бесплатно / Фото: amic.ru

Мы связались с Министерством социальной защиты Алтайского края и передали всю информацию о мужчине. В тот же день, 17 января, специалисты ведомства прибыли в гостиницу, пообщались и с Брониславом Николаевичем, и с его близкими.

А после – выделили место в Центральном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Дедушка этим решением остался очень доволен.

Расселили аварийный дом

После публикации amic.ru в Барнауле приняли решение расселить треснувший дом на улице Папанинцев, 19а. Об этом решении стало известно в январе 2023-го.

Дом на ул. Папанинцев, 19а / Фото: Екатерина Смолихина

Трещины по стенам дома пошли еще в середине 1990-х годов, а жители дома забили тревогу в ноябре 2022-го. Говорят: здание наклонилось в другую сторону, фундамент пополз. При этом дом аварийным никто не признавал. После публикации amic.ru прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о ненадлежащем состоянии дома, а краевой Следком начал доследственную проверку. В итоге здание признали непригодным для проживания.

Получила лекарство

В июле 2023 года Министерство здравоохранения Алтайского края выделило барнаульской девочке-инвалиду жизненно важный препарат мацитентан. Александра Посашкова, мать ребенка, с августа 2021 года пыталась добиться получения лекарства, от которого зависит жизнь девочки. И только после того как ее историю рассказали СМИ (в том числе amic.ru), вмешались Следком и прокуратура, нужный препарат семья получила.

Переубедили федеральный Минстрой

В октябре 2020 года amic.ru рассказал о том, что в России без предупреждения и согласования с регионами пересмотрели карту сейсмичности. "Федералы" решили: в Алтайском крае вырос риск серьезных землетрясений.

И это решение вызвало очень серьезные проблемы в строительной сфере Алтайского края: ведь согласно новому документу, все дома, школы и детсады в регионе должны выдерживать подземные толчки в 7 и даже 8 баллов (до этого здания проектировались с учетом шестибалльных землетрясений. – Прим. ред.). Новые параметры вступили в силу 1 августа 2020 года.

Застройщики опасались, что из-за новых норм стоимость строительства возрастет минимум на 30%, жилье станет недоступным для населения, а многим девелоперам и заводам стройматериалов придется закрыться. Но самое главное – введенные нормы противоречат многолетним научным исследованиям, которые проводили в крае с подачи того же Минстроя.

Эксперты называли решение "федералов" абсурдным: даже при землетрясении 2003 года, произошедшем в соседней Республике Алтай (магнитуда в эпицентре составила 7,3), до Барнаула "докатилась" волна в 4,3 балла.

После выхода публикаций по этой теме и обращений строителей федеральный Минстрой признал ошибку, отменил новые правила и вернул старые.

Спасибо вам, дорогие наши читатели за вашу отзывчивость, неравнодушие и активность. Вместе с вами СМИ действительно становится серьезной силой, способной на многое. Но даже если мы сумели решить проблему только одного человека, это значит, что мир стал светлее из-за его улыбок. А ради этого стоит постараться.