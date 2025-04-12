В Барнауле запустили асфальтобетонный завод перед началом дорожного сезона

Дороги начнут чинить в городе уже со следующей недели

12 апреля 2025, 21:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

12 апреля на асфальтобетонном заводе "Автодорстроя" в Барнауле провели тестовый запуск оборудования после зимней консервации, сообщает мэрия.

Готовность предприятия к дорожному сезону оценил заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Курышин. В ходе проверки успешно протестировали две асфальтосмесительные установки: сначала выпустили сухую смесь, затем – асфальтобетон с добавлением битума.

По результатам теста заключили, что все оборудование готово к работе. Первое производство горячей смеси запланировано на следующую неделю, после чего во всех районах города начнутся ремонтные работы.

Приоритет отдадут магистралям с маршрутами общественного транспорта и соцобъектами. Бригады и техника уже проходят финальную подготовку.

"Приступить к работам планируется со следующей недели. График может быть скорректирован исходя из погодных условий", – добавили в администрации.

На текущий ремонт дорог в Барнауле направят около 186 млн рублей.