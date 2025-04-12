В Барнауле запустили асфальтобетонный завод перед началом дорожного сезона
Дороги начнут чинить в городе уже со следующей недели
12 апреля 2025, 21:15, ИА Амител
12 апреля на асфальтобетонном заводе "Автодорстроя" в Барнауле провели тестовый запуск оборудования после зимней консервации, сообщает мэрия.
Готовность предприятия к дорожному сезону оценил заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Курышин. В ходе проверки успешно протестировали две асфальтосмесительные установки: сначала выпустили сухую смесь, затем – асфальтобетон с добавлением битума.
По результатам теста заключили, что все оборудование готово к работе. Первое производство горячей смеси запланировано на следующую неделю, после чего во всех районах города начнутся ремонтные работы.
Приоритет отдадут магистралям с маршрутами общественного транспорта и соцобъектами. Бригады и техника уже проходят финальную подготовку.
"Приступить к работам планируется со следующей недели. График может быть скорректирован исходя из погодных условий", – добавили в администрации.
На текущий ремонт дорог в Барнауле направят около 186 млн рублей.
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