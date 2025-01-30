В Барнауле запустят первого в России риелтора-робота

Нейрориелтор анализирует данные и подбирает оптимальные варианты

30 января 2025, 22:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Барнаульские айтишники разработали первого в России нейрориелтора - агента с искусственным интеллектом. Его планируют запустить в агентстве "Семейный оператор недвижимости". В эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул сооснователь фирмы Павел Прядко подтвердил, что сейчас они работают над внедрением технологии, и объяснил, чем займется в сфере недвижимости искусственный разум.

По словам Павла Прядко, нейросеть анализирует данные продавцов и покупателей, автоматически подбирая оптимальные варианты. Это позволит ускорить сделки и повысить их точность.

Однако эксперты отмечают, что сама идея не нова: цифровые инструменты давно используются в сфере недвижимости. Барнаульский специалист по ИТ-решениям Михаил Петров считает, что ИИ эффективен для автоматизации рутинных задач – от аналитики до сбора данных.

"В каждом бизнес-процессе есть какие-то рутинные задачи, будь то продажа недвижимости, автомобилей, сельхозтехники, которые отнимают большое количество времени. Если они систематизированы, то есть мы выявляем, какие процессы можно автоматизировать: какая-то бумажная волокита, которую можно перекинуть в разряд автоматизации, аналитика, сбор данных, прогнозирование – это все может делать нейроассистент", – говорит Петров.

Руководитель агентства недвижимости Татьяна Лучшева добавляет, что технологии полезны, но требуют грамотного управления. Без глубокого понимания рынка даже продвинутый ИИ не сможет заменить опытного риелтора.

"Как бы ни было трудно, но все равно приходится прибегать к искусственному интеллекту – основную рутину очень даже помогает всю разгрести. Но опять же, кто не владеет информацией на рынке, кто не в теме, что сейчас происходит, никакой нейрориелтор и искусственный интеллект тебе не поможет, потому что надо задать правильно ему промт, задачу поставить, начиная от аналитики и заканчивая подбором квартир", – отмечает эксперт.

Тем не менее цифровизация рынка продолжается. Директор компании "Города" Анатолий Захаров отметил, что вопреки прогнозам о скором исчезновении профессии риелтора рынок растет. В агентствах уже активно используют ИИ-решения, такие как ChatGPT для описания объектов, аналитику и онлайн-сервисы для подписания документов.

Пока барнаульский нейрориелтор проходит этап внедрения.