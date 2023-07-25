В Барнауле запечатлели на фото красочную ночную грозу

25 июля в регионе также ожидается непогода

25 июля 2023, 14:20, ИА Амител

















Фото: Александр Костюхин / vk.com/id709293218

В Барнауле в ночь на 25 июля прогремела сильная гроза с молниями. Житель города Александр Костюхин поделился в соцсети яркими кадрами стихии.

Отметим, что в Алтайском крае днем 25 июля также ожидаются грозы. 26-го числа преимущественно без осадков, а 27 и 28 июля непогода снова накроет регион, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.