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В Барнауле запечатлели на фото красочную ночную грозу

25 июля в регионе также ожидается непогода

25 июля 2023, 14:20, ИА Амител

В Барнауле в ночь на 25 июля прогремела сильная гроза с молниями. Житель города Александр Костюхин поделился в соцсети яркими кадрами стихии.

Отметим, что в Алтайском крае днем 25 июля также ожидаются грозы. 26-го числа преимущественно без осадков, а 27 и 28 июля непогода снова накроет регион, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

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