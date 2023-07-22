Затопленные улицы и упавшие деревья. Последствия мощного ливня в Барнауле

Сильнее всего досталось улицам Попова и Балтийской

22 июля 2023, 18:52, ИА Амител

Фото очевидца / amic.ru

22 июля в Барнауле прошла гроза с сильным ливнем, в результате чего затопило улицы, дворы и даже многоэтажку. Собрали в соцсетях кадры с последствиями стихии.

Так, традиционно от непогоды пострадала улица Попова. "Речка Поповка снова выходит из берегов", – шутят в телеграм-канале "В курсе 22", приложив фото и видео обстановки.









Кадры из видео: "В курсе 22"

Затопило также перекресток Шумакова – Балтийская. Очевидцы сообщают, что там встали троллейбусы, а также не работают светофоры.

















Кадры: "В курсе 22", "Инцидент Барнаул"

А вот так обстояли дела во время дождя на пересечении Северо-Западной и Антона Петрова.

Кадр: "В курсе 22"

Напротив ресторана "Место пасты" на улице Интернациональной рухнуло дерево на автомобиль, сообщил нашему агентству очевидец.





Фото очевидца / amic.ru

А в одном из дворов по Павловскому тракту в результате дождя появилась гигантская лужа, обойти которую – та еще задача.





Кадры: "В курсе 22" (взяты из комментариев)

При этом застала стихия даже жильцов многоквартирного дома № 77 по улице 5-й Западной, сообщает "Инцидент Барнаул".









Кадры: "Инцидент Барнаул"

"На Островского – Антона Петрова все плавают, а кто-то уже, похоже, утонул. На Малахова – Павловский тракт то же самое", – пишет "В курсе 22".









Фото: "В курсе 22"

Напомним, что обрушившийся на Барнаул (и не только) ливень не стал неожиданностью: о непогоде в краевом ГУ МЧС предупреждали еще накануне. Отмечалось, что дожди, ливни, грозы, град и сильный ветер ожидаются вплоть до ночи на 23 июля.