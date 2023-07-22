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Затопленные улицы и упавшие деревья. Последствия мощного ливня в Барнауле

Сильнее всего досталось улицам Попова и Балтийской

22 июля 2023, 18:52, ИА Амител

Фото очевидца / amic.ru
Фото очевидца / amic.ru

22 июля в Барнауле прошла гроза с сильным ливнем, в результате чего затопило улицы, дворы и даже многоэтажку. Собрали в соцсетях кадры с последствиями стихии.

Так, традиционно от непогоды пострадала улица Попова. "Речка Поповка снова выходит из берегов", – шутят в телеграм-канале "В курсе 22", приложив фото и видео обстановки.

Затопило также перекресток Шумакова – Балтийская. Очевидцы сообщают, что там встали троллейбусы, а также не работают светофоры.

А вот так обстояли дела во время дождя на пересечении Северо-Западной и Антона Петрова.

Кадр: "В курсе 22"

Напротив ресторана "Место пасты" на улице Интернациональной рухнуло дерево на автомобиль, сообщил нашему агентству очевидец.

А в одном из дворов по Павловскому тракту в результате дождя появилась гигантская лужа, обойти которую – та еще задача.

При этом застала стихия даже жильцов многоквартирного дома  № 77 по улице 5-й Западной, сообщает "Инцидент Барнаул".

"На Островского – Антона Петрова все плавают, а кто-то уже, похоже, утонул. На Малахова – Павловский тракт то же самое", – пишет "В курсе 22".

Напомним, что обрушившийся на Барнаул (и не только) ливень не стал неожиданностью: о непогоде в краевом ГУ МЧС предупреждали еще накануне. Отмечалось, что дожди, ливни, грозы, град и сильный ветер ожидаются вплоть до ночи на 23 июля.

Барнаул дожди

Комментарии 10

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Гость

18:59:44 22-07-2023

Сейчас плыли по Ядринцева, надо переименовать комитет по дорогам в комитет по рекам, озерам и бездорожью

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Гость

21:59:03 22-07-2023

Гость (18:59:44 22-07-2023) Сейчас плыли по Ядринцева, надо переименовать комитет по дор... Ливневки есть, они работают, автодор тоже работает, контролирует их работу, а все эти фото и видео это монтаж. Разметка тоже есть, ее только видно не всем.

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Надежда

02:35:27 23-07-2023

Гость (18:59:44 22-07-2023) Сейчас плыли по Ядринцева, надо переименовать комитет по дор... плаванм не мы одни, весь мир в таком положении. У нас ещё цветочки,даже батончики.

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Гость

16:55:27 24-07-2023

Надежда (02:35:27 23-07-2023) плаванм не мы одни, весь мир в таком положении. У нас ещё ц... люди привыкли хАять Россию, а пожили бы в европке ахнули б или ох...и. знаем. проходили.

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Гость

17:29:08 24-07-2023

Гость (16:55:27 24-07-2023) люди привыкли хАять Россию, а пожили бы в европке ахнули б и... а разве кто-то сейчас Россию хаял? Речь о ливневках, а вы все о своем!

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Гость

20:26:43 22-07-2023

Никаких сюрпризов.

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Светлана

20:34:09 22-07-2023

Вчера плыла по С-Западной, местами волны перехлёстывали рельсы!!

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ужас

17:26:55 24-07-2023

Светлана (20:34:09 22-07-2023) Вчера плыла по С-Западной, местами волны перехлёстывали рель... Как-то довелось застрять в трамвае Северо-Западная - Антона Петрова. Рельсы были сантиметров на 10-15 скрыты водой, водители не рисковали ехать "в тёмную". Мы пытались вызвать такси - бесполезно, они отказывались забирать из трамвая.

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Гость

21:18:49 22-07-2023

Стабильность, однако. Срочно нужен комитет по бездорожью. И комитет по безделью. И Барнаул надо переименовать в Нью-Венеция и открыть новые водно-транспортные маршруты. Речка Поповка - это уже реальность. Авто проехать не может, а про людей можно вообще не думать. P.S. Бардак, однако. А всего лишь прошел дождь.

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гость

21:29:37 22-07-2023

Взлетная от Краевого МЧС до Малахова сплошная речка.

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