В Барнауле застройщиков попросили безвозмездно помогать в развитии инфраструктуры
Для этого администрация города подготовит соответствующую нормативную базу
05 сентября 2024, 13:00, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили с застройщиками вопросы развития социальной инфраструктуры города и варианты взаимодействия, в том числе и взаимовыгодные, сообщает мэрия.
Чтобы обеспечить город социальными объектами, администрация Барнаула проанализировала практику регионов о заключении соглашений о сотрудничестве между застройщиками и муниципальными образованиями.
"Подготовлен проект нормативного правового акта, который регламентирует процедуру подготовки, рассмотрения, подписания и контроля за исполнением соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием для развития сети социальной инфраструктуры. Соглашение определяет действия застройщика, направленные на оказание содействия муниципальному образованию путем безвозмездного финансирования мероприятий для развития сети социальной инфраструктуры города", – отметили в мэрии.
Проект соглашения направили для ознакомления застройщикам, от которых уже поступил ряд предложений редакционного и финансового характера. Также замечания касались непосредственно норм, содержащихся в проекте документа.
На совещании застройщики выразили готовность участвовать в развитии городской социальной инфраструктуры путем заключения соглашений. Для этого администрация города разработает соответствующую нормативную базу.
Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что в решении данного вопроса заинтересованы все участники совещания.
"Город должен развиваться, объекты социальной инфраструктуры необходимо создавать, что, в свою очередь, позволит сохранить в краевой столице темпы строительства жилья", – отметил глава города.
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У нас это называется прийти и сложить проблему с больной головы на здоровую.
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13:42:45 05-09-2024
Естественно, что квартиры подорожают на ту сумму, которую застройщики перечислят Администрации города!
16:53:50 05-09-2024
Барнаулец (13:42:45 05-09-2024) Естественно, что квартиры подорожают на ту сумму, которую за... Вы забыли проценты
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Коммунизм постепенно наступает!?...
От безысходности...
14:20:28 05-09-2024
цены продаж позволяют строить и сады и поликлиники и школы. Заставить это делать могут только администрация, на то они и зарплату получают.
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