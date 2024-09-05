НОВОСТИОбщество

В Барнауле застройщиков попросили безвозмездно помогать в развитии инфраструктуры

Для этого администрация города подготовит соответствующую нормативную базу

05 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Вид с крыши на Барнаул / Фото: amic.ru
Вид с крыши на Барнаул / Фото: amic.ru

Власти Барнаула обсудили с застройщиками вопросы развития социальной инфраструктуры города и варианты взаимодействия, в том числе и взаимовыгодные, сообщает мэрия.

Чтобы обеспечить город социальными объектами, администрация Барнаула проанализировала практику регионов о заключении соглашений о сотрудничестве между застройщиками и муниципальными образованиями.

"Подготовлен проект нормативного правового акта, который регламентирует процедуру подготовки, рассмотрения, подписания и контроля за исполнением соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием для развития сети социальной инфраструктуры. Соглашение определяет действия застройщика, направленные на оказание содействия муниципальному образованию путем безвозмездного финансирования мероприятий для развития сети социальной инфраструктуры города", – отметили в мэрии.

Проект соглашения направили для ознакомления застройщикам, от которых уже поступил ряд предложений редакционного и финансового характера. Также замечания касались непосредственно норм, содержащихся в проекте документа.

На совещании застройщики выразили готовность участвовать в развитии городской социальной инфраструктуры путем заключения соглашений. Для этого администрация города разработает соответствующую нормативную базу.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что в решении данного вопроса заинтересованы все участники совещания.

"Город должен развиваться, объекты социальной инфраструктуры необходимо создавать, что, в свою очередь, позволит сохранить в краевой столице темпы строительства жилья", – отметил глава города.

Улица города Барнаула / Фото: amic.ru

Вячеслав Франк надеется, что генплан развития Барнаула утвердят до конца года

Документ должен объяснить, как будет развиваться город до 2036 года
НОВОСТИОбщество

Барнаул застройщики

Комментарии 7

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Гость

13:14:21 05-09-2024

У нас это называется прийти и сложить проблему с больной головы на здоровую.

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Гость

13:15:33 05-09-2024

даром за амбаром

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Барнаулец

13:42:45 05-09-2024

Естественно, что квартиры подорожают на ту сумму, которую застройщики перечислят Администрации города!

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Musik

16:53:50 05-09-2024

Барнаулец (13:42:45 05-09-2024) Естественно, что квартиры подорожают на ту сумму, которую за... Вы забыли проценты

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Гость

13:45:25 05-09-2024

Коммунизм постепенно наступает!?...
От безысходности...

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Гость

14:20:28 05-09-2024

цены продаж позволяют строить и сады и поликлиники и школы. Заставить это делать могут только администрация, на то они и зарплату получают.

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Гость

10:20:40 06-09-2024

Смахивает на всесоюзный субботник.

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