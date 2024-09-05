В Барнауле застройщиков попросили безвозмездно помогать в развитии инфраструктуры

Для этого администрация города подготовит соответствующую нормативную базу

05 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Вид с крыши на Барнаул / Фото: amic.ru

Власти Барнаула обсудили с застройщиками вопросы развития социальной инфраструктуры города и варианты взаимодействия, в том числе и взаимовыгодные, сообщает мэрия.

Чтобы обеспечить город социальными объектами, администрация Барнаула проанализировала практику регионов о заключении соглашений о сотрудничестве между застройщиками и муниципальными образованиями.

"Подготовлен проект нормативного правового акта, который регламентирует процедуру подготовки, рассмотрения, подписания и контроля за исполнением соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием для развития сети социальной инфраструктуры. Соглашение определяет действия застройщика, направленные на оказание содействия муниципальному образованию путем безвозмездного финансирования мероприятий для развития сети социальной инфраструктуры города", – отметили в мэрии.

Проект соглашения направили для ознакомления застройщикам, от которых уже поступил ряд предложений редакционного и финансового характера. Также замечания касались непосредственно норм, содержащихся в проекте документа.

На совещании застройщики выразили готовность участвовать в развитии городской социальной инфраструктуры путем заключения соглашений. Для этого администрация города разработает соответствующую нормативную базу.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что в решении данного вопроса заинтересованы все участники совещания.