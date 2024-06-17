Вячеслав Франк надеется, что генплан развития Барнаула утвердят до конца года

Документ должен объяснить, как будет развиваться город до 2036 года

17 июня 2024, 06:25, ИА Амител

Улица города Барнаула / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк надеется, что генеральный план развития города примут до конца 2024 года. Об этом он рассказал журналисту amic.ru. Именно этот документ позволит понять, как развивать краевую столицу до 2036 года.

Еще в марте первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров утверждал, что в настоящее время уже идет размещение барнаульского генплана в федеральной государственной информационной системе. Вначале документ изучат федеральные и региональные органы власти, а уже потом пройдут общественные обсуждения. В ходе них каждый барнаулец сможет изучить детали генплана и внести свои предложения.

Разработкой генплана занимается московский институт "Гипрогор". К разработке генплана приступили в 2019 году. Сдать документ должны были еще в 2022-м, но в итоге этот процесс был отложен.