НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле затопило еще одну улицу

Вода почти зашла в надворные постройки местного жителя

10 августа 2024, 12:29, ИА Амител

Затопленный двор / "Черное и белое Барнаул"
Затопленный двор / "Черное и белое Барнаул"

Жители Барнаула продолжают жаловаться на затопленные улицы. Согласно публикации в паблике "Черное и белое Барнаул", водой залило улицу Аэродромную в районе д. 29.

Согласно опубликованным кадрам, вода льется на поверхность из канализационного колодца. Барнаулец показал, что вода затопила весь двор и почти зашла в постройки.

"Ни одна служба, ни администрация никак не реагируют, звонки игнорируют…", — написал читатель сообщества.

Напомним, что в пятницу на город обрушились залповые ливни, которые доставили проблем жителям. Так, на проспекте Ленина машины просто уходили под воду. Такая же ситуация наблюдалась на перекрестке Ленина/Матросова и на улице Северо-Западной.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Сергей

13:11:27 10-08-2024

Да нужны вы им ага, сами спасайтесь!

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Гость

13:15:59 10-08-2024

Зацементировать колодец?

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Musik

19:47:10 10-08-2024

Улиц в Барнауле много.

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Константин

02:15:10 11-08-2024

Самое главное Гору не затопило , да и ладно

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Musik

16:48:01 11-08-2024

Константин (02:15:10 11-08-2024) Самое главное Гору не затопило , да и ладно ... Горы надо беречь.

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