В Барнауле затопило еще одну улицу

Вода почти зашла в надворные постройки местного жителя

10 августа 2024, 12:29, ИА Амител

Затопленный двор / "Черное и белое Барнаул"

Жители Барнаула продолжают жаловаться на затопленные улицы. Согласно публикации в паблике "Черное и белое Барнаул", водой залило улицу Аэродромную в районе д. 29.

Согласно опубликованным кадрам, вода льется на поверхность из канализационного колодца. Барнаулец показал, что вода затопила весь двор и почти зашла в постройки.

"Ни одна служба, ни администрация никак не реагируют, звонки игнорируют…", — написал читатель сообщества.

Напомним, что в пятницу на город обрушились залповые ливни, которые доставили проблем жителям. Так, на проспекте Ленина машины просто уходили под воду. Такая же ситуация наблюдалась на перекрестке Ленина/Матросова и на улице Северо-Западной.