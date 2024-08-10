В Барнауле затопило еще одну улицу
Вода почти зашла в надворные постройки местного жителя
10 августа 2024, 12:29, ИА Амител
Жители Барнаула продолжают жаловаться на затопленные улицы. Согласно публикации в паблике "Черное и белое Барнаул", водой залило улицу Аэродромную в районе д. 29.
Согласно опубликованным кадрам, вода льется на поверхность из канализационного колодца. Барнаулец показал, что вода затопила весь двор и почти зашла в постройки.
"Ни одна служба, ни администрация никак не реагируют, звонки игнорируют…", — написал читатель сообщества.
Напомним, что в пятницу на город обрушились залповые ливни, которые доставили проблем жителям. Так, на проспекте Ленина машины просто уходили под воду. Такая же ситуация наблюдалась на перекрестке Ленина/Матросова и на улице Северо-Западной.
13:11:27 10-08-2024
Да нужны вы им ага, сами спасайтесь!
13:15:59 10-08-2024
Зацементировать колодец?
19:47:10 10-08-2024
Улиц в Барнауле много.
02:15:10 11-08-2024
Самое главное Гору не затопило , да и ладно
16:48:01 11-08-2024
Константин (02:15:10 11-08-2024) Самое главное Гору не затопило , да и ладно ... Горы надо беречь.