Барнаул "ушел под воду" после мощных ливней. Видео

Местами дороги затопило так, что машины встали

09 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Улицы Барнаула затопило после сильного дождя, который до сих пор не закончился. Кадрами залитых дорог жители города делятся в социальных сетях.



На проспекте Ленина один из участков залило так, что движение машин остановилось. На некоторых участках главного проспекта города машины просто уходят под воду.

На Северо-Западной вода пошла через трамвайные пути. Также, по словам очевидцев, сильно затопило участок под мостом на Калинина.