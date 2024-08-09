Барнаул "ушел под воду" после мощных ливней. Видео
Местами дороги затопило так, что машины встали
09 августа 2024, 14:00, ИА Амител
Улицы Барнаула затопило после сильного дождя, который до сих пор не закончился. Кадрами залитых дорог жители города делятся в социальных сетях.
На проспекте Ленина один из участков залило так, что движение машин остановилось. На некоторых участках главного проспекта города машины просто уходят под воду.
На Северо-Западной вода пошла через трамвайные пути. Также, по словам очевидцев, сильно затопило участок под мостом на Калинина.
14:09:16 09-08-2024
завтра Барнаул всплывет!
Барнаул не тонет!
будем оптимистами, у которых стакан наполовину полон!
14:57:11 09-08-2024
Проехал через весь город после ливня. Везде пробки. Сплошные нарушения . И ни одного ГАИшника. Зачем нам нужны толпы офисного гаишного планктона ? Только для перекрытия города при проезде чинушовозов и прочих праздничных эстафет. Отправить всех тыловых гаишников в декрет, выполнять решения партии. А кто не способен рожать, на фронт.
15:34:57 09-08-2024
Гость (14:57:11 09-08-2024) Проехал через весь город после ливня. Везде пробки. Сплошные... А тебе что ГАИшники лужи выпить должны ? Проехал же, не утонул.
18:27:20 09-08-2024
Гость (15:34:57 09-08-2024) А тебе что ГАИшники лужи выпить должны ? Проехал же, не утон... Основные функции ГАИ включают: Контроль за соблюдением правил дорожного движения участниками дорожного движения. Проведение мероприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Осуществление административного надзора и вынесение штрафов за нарушения правил дорожного движения.
(Простыми словами должны смотреть чтобы безобразия не нарушали )
19:24:44 09-08-2024
Гость (18:27:20 09-08-2024) Основные функции ГАИ включают: Контроль за соблюдением прави... а вы как бараны ездить не научились?
20:02:22 09-08-2024
Гость (19:24:44 09-08-2024) а вы как бараны ездить не научились?... Как бараны ездить - это только вам суждено. Ну и вашим одногруппникам из автошколы, из за которых, при любой непогоде, транспортный коллапс случается.
00:12:31 10-08-2024
позор городу, который уже который год не может сделать ливневку и систему каналов в Пивоварку. Дальше только хуже?
10:23:29 10-08-2024
Гость (00:12:31 10-08-2024) позор городу, который уже который год не может сделать ливне... Этот город никому не нужен что бы его благоустраивать. Обобрать последнее можно. Размечтались.